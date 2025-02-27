Аналитики оценили активность кандидатов перед вторым туром выборов в Абхазии

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Кандидаты в президенты Абхазии Адгур Ардзинба и Бадра Гунба активно проводят предвыборную кампанию, но админресурс работает в пользу провластного кандидата, указали абхазские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля по итогам переговоров кандидаты в президенты Абхазии Адгур Ардзинба и Бадра Гунба подписали соглашение, в котором обязались не использовать черный пиар, административный ресурс и не допускать призывов к насильственным действиям. Они подчеркнули готовность принять итоги второго тура выборов, если он пройдет в соответствии с законами. 22 февраля штаб Ардзинбы обвинил Гунбу в нарушении соглашения, а 23 февраля Центризбирком назвал встречу Бадры Гунбы с министром здравоохранения России нарушением избирательного законодательства.

Центризбирком Абхазии должен обеспечить прозрачность второго тура президентских выборов и заменить членов избиркомов, заявил штаб Адгура Ардзинбы, указав, что при исполнении этих требований итоги голосования будут "приняты народом". Штаб Гунбы назвал требования штаба Ардзинбы об условиях проведения второго тура выборов попыткой сорвать голосование. Представители штаба Ардзинбы сообщили, что Центризбирком Абхазии принял все озвученные требования, но глава комиссии не озвучил плана действий по их реализации.

Политолог Нателла Акаба, представитель штаба Адгура Ардзинбы Наталья Смыр , политолог Давид Дасания и адвокат Инга Габелая прокомментировали "Кавказскому узлу" активность кандидатов перед вторым туром президентских выборов.

Нателла Акаба считает, что оба кандидата, вышедшие во второй тур, очень проводят кампанию. Она не видит нарушений в их действиях.

"Каких-то нарушений закона, каких-то жестких поступков нет, я не вижу, не слышу каких-то таких грубых выражений. Так что я думаю, что 1 марта все нормально пройдет. Встречи с избирателями проходят, их не так уж много, но они проходят в разных местах", - сказала Акаба.

По её мнению, не заметно, что задействован админресурс в пользу одного кандидата. "Все могут распространять свою рекламу. А строить прогнозы, кто из них удачливее, я не могу", - отметила Акаба.

Наталья Смыр сообщила, что встреч с избирателями ни у одного из кандидатов перед вторым туром не было. "Сейчас в основном работа идет по штабам. Для наглядной агитации — раздачи листовок, развешивания баннеров - препятствий нет", - сказала. она

Тем не менее, представитель штаба Ардзинбы считает, что противостоящая сторона ведет кампанию нечестно и применяет админресурс в пользу Гунбы.

"Такой грязной предвыборной кампании я никогда не видела. У нас за день до голосования вообще нет "дня тишины". Все чиновники, вплоть до высших, работают в штабе Гунбы. И зачем нам такой чиновничий аппарат, представляете, как штаты раздуты, если сейчас на своих постах работает один министр и пару заместителей, а остальные «взяли отпуск» на выборы? Все министры, замминистры, депутаты сидят в штабе. Конечно, они как руководители, даже коммерческих предприятий, не говоря уже государственных учреждений, что категорически запрещено законом, будут привлекать к агитации своих подчинённых. Сам Гунба позволяет себе общаться с руководством России в предвыборный период", - рассказала Смыр.

Давид Дасания заявил, что агиткампания обоих кандидатов перед вторым туром голосования на выборах президента Абхазии проходит очень активно.

"Подавляющее большинство избирателей говорит только об одном. О том, насколько активно в этот процесс вмешиваются админресурсы Абхазии и России. Даже больше России", - считает он.

По мнению политолога, админресурс используют в одном направлении

"Я полностью согласен с мнением абхазского общественного деятеля Ахры Бжания: государственные российские СМИ и проплаченная армия сетевых анонимов день и ночь промывают мозги нашим гражданам на предмет протурецкого заговора в оппозиционной среде, заведомо зная, что это бред. Госструктуры РФ депортируют и лишают гражданства оппонентов угодного им кандидата. Через землячества и неформальных авторитетов оказывается давление на целые национальные общины. Очередь из российских министров записана на приём к кандидату от бывшей власти, и вряд ли он успеет всех их принять. После первого тура весь политический процесс перешел в совершенно иное русло", - указал Дасания.

Адвокат Инга Габелая не следит за рекламными акциями кандидатов. "В Абхазии все друг друга знают. И я думаю, более чем определились без каких-то предвыборных роликов", - сказала она.

Почему были назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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