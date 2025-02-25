ЦИК Абхазии уклонился от обещаний в связи с требованиями штаба Ардзинбы

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Штаб Гунбы назвал требования штаба Ардзинбы об условиях проведения второго тура выборов попыткой сорвать голосование. Представители штаба Ардзинбы сообщили, что Центризбирком Абхазии принял все озвученные требования, но глава комиссии не озвучил плана действий по их реализации.

Как писал "Кавказский узел", Центризбирком Абхазии должен обеспечить прозрачность второго тура президентских выборов и заменить членов избиркомов, заявил штаб Адгура Ардзинбы, указав, что при исполнении этих требований итоги голосования будут "приняты народом".

21 февраля по итогам переговоров кандидаты в президенты Абхазии Адгур Ардзинба и Бадра Гунба подписали соглашение, в котором обязались не использовать черный пиар, административный ресурс и не допускать призывов к насильственным действиям. Они подчеркнули готовность принять итоги второго тура выборов, если он пройдет в соответствии с законами. 22 февраля штаб Ардзинбы обвинил Гунбу в нарушении соглашения, а 23 февраля Центризбирком назвал встречу Бадры Гунбы с министром здравоохранения России нарушением избирательного законодательства.

Член штаба Бадры Гунбы Леонид Лакербая заявил, что команда оппонента, выдвигая требования к Центризбиркому, пытается сорвать второй утр президентских выборов.

"Впечатление первое, думаю абсолютно правильно - желание сорвать предстоящие 1 марта выборы. Набор требований нереальных, набор требований безосновательных, технически требования вообще неосуществимы. Идет давление на ЦИК в нарушение пунта 5 соглашения", - следует из видео, которое опубликовано 24 февраля в Telegram-канале Гунбы.

Одно из требований касалось увеличения числа наблюдателей от кандидата в президенты до 10 человек на одном участке, что противоречит закону о выборах президента, заявил Лакербая.

«В таком случае закон должен быть изменен. Как они представляют себе изменение закона в течение оставшихся нескольких дней, не очень-то и понятно. Второй момент, тоже не менее важный, связан с тем, что технически невозможно осуществить видеонаблюдение на всех участках и в ЦИКе. Еще одно требование – полностью поменять составы окружных и участковых избирательных комиссий. Я просто хочу спросить у тех, кто это писал, а как они себе это представляют? 154 участковые избирательные комиссии, плюс 35 окружных – это порядка 2,5 – 5 тысяч человек. Как это возможно в течение двух-трех дней. На кого или на что это рассчитано? Это рассчитано, в конечном итоге, только на одно – сорвать предстоящие выборы», – сказал Леонид Лакербая.

Представители штаба Ардзинбы после публикации своих требований пришли в Центризбирком, это проходило на фоне акции у здания избиркома, где собрались сторонники Ардзинбы. После встречи представители штаба Адгура Ардзинбы сообщили, что их требования приняты.

"Все пожелания, все требования, которые мы принесли сюда, донесли до членов ЦИК, все они приняты", - заявил после встречи бывший министр внутренних дел Абхазии, член штаба Ардзинбы Леонид Дзяпшба, следует из видео в Telegram-канале "Республика".

Другой представитель штаба Ардзинбы Леонид Чамагуа после встречи заявил, что по ряду вопросов ЦИк заявил, что это не в его компетенции, но по другим выразил готовность пойти навстречу озвученным требованиям, следует из видео в Telegram-канале "D News Абхазия".

Центризбирком не сообщил о конкретных шагах по реализации требований штаба Ардзинбы.

Глава Центризбиркома Дмитрий Маршан заявил, что ЦИК в полном объеме выполняет все возложенные на него полномочия, а члены окружных и участковых комиссий делают все от них зависящее, чтобы выборы прошли в строгом соответствии с законом, свободно и прозрачно «Осталось 4 дня для до проведения повторного голосования по выборам президента. Мы неоднократно выступали с обращениями к штабам, кандидатам в президенты и кандидатам в вице-президенты о недопустимости нарушения выборного законодательства", - привело его слова "Апсныпресс".

Сегодня вечером Адгур Ардзинба обратился к и.о. президента Валерию Бганба и и.о. генерального прокурора Дамиру Квициния по факту выявленных нарушений в ходе проведения первого тура выборов.

«На основании нашего обращения в ЦИК Республики Абхазия, просим Вас провести процессуальную проверку по факту выявленных нарушений", - говорится в заявлении, к которому приложен список нарушений на трех листах. Среди них - несовпадение данных по числу выданных бюллетеней и в избирательной урне, использование паспортов чужих людей, случаи голосования по паспортам несовершеннолетних. Всего говорится о нарушениях на 29 участках, в том числе в Москве и Черкесске.

Ардзинба также выпустил видеообращение, пояснив, почему требует видеофиксации.

«Учитывая напряженность ситуации, нам очень важно провести выборы максимально прозрачно и честно. Мы добиваемся именно этого. Почему и встал вопрос о видеофиксации. К примеру, в Российской Федерации на всех избирательных участках стоят камеры видеонаблюдения, что позволяет гражданам видеть процесс голосования", - заявил он на видео, опубликованном в Telegram-канале "Республика".

Он указал, что с учетом слишком малого времени, оставшегося до второго тура выборов, не идет речь об оснащении участков стационарными камерами, а о том, чтобы наблюдатели могли беспрепятственно вести съемку на мобильные телефоны.

"Думаю, люди, которые заинтересованы в прозрачности выборов, против этого возражать не будут. Тем более, по закону это не запрещено. Мы сорвать выборы не хотим. Мы хотим добраться до истины, чтобы 1 марта такого рода вещи не происходили. Например, есть факты, когда мертвые люди голосовали", - заявил Ардзинба. Он объяснил, что данные о нарушения обнародованы лишь 24 февраля, так как только 23 февраля представители штаба получили доступ к допспискам.

Почему были назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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