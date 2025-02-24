ЦИК Абхазии заявила о нарушении избирательного законодательства

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Встреча министров здравоохранения России и Абхазии, на которой присутствовал кандидат в президенты Бадра Гунба, расценена абхазским Центризбиркомом как агитация в его пользу.

Как информировал "Кавказский узел", 21 февраля Адгур Ардзинба и Бадра Гунба подписали соглашение, в котором обязались не использовать черный пиар, административный ресурс и не допускать призывов к насильственным действиям. 22 февраля штаб Ардзинбы заявил, что ремонт дорог в Сухуме, начавшийся за несколько дней до второго тура президентских выборов, является использованием административного ресурса и противоречит подписанному кандидатами соглашению. Мэрия Сухума ответила, что план ремонта дорог был составлен несколько месяцев назад.

23 февраля исполняющий обязанности главы Минздрава Абхазии встретился с министром здравоохранения России в присутствии кандидата в президенты Абхазии Бадры Гунбы. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии расценила это как агитационную деятельность в поддержку кандидата, что нарушает требования абхазского избирательного законодательства, заявила комиссия, сообщение которой сегодня ночью привела в своем телеграм-канале "Нужная газета".

ЦИК Абхазии потребовал от властей республики неукоснительно соблюдать избирательное законодательство и придерживаться соглашения от 21 февраля, заключенного для стабилизации общественно-политической обстановки в стране, сказано в публикации.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил расположенный в Республиканской больнице Абхазии телемедицинский центр, посредством которого местные врачи могут консультироваться с коллегами из ведущих медучреждений России. Центр начал работу 20 февраля. Мурашко рассказали, что обучение прошли три специалиста, которые отвечают за проведение телемостов, пояснил 23 февраля ИА "Прайм".

Почему были назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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