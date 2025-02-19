Аналитики исключили отмену второго тура президентских выборов в Абхазии

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Претензии кандидата в президенты Абхазии Бадры Гунбы о несоблюдении Валерием Бганбой соглашения между властью и оппозицией не станут началом конституционного кризиса, так как все стороны заинтересованы провести второй тур президентских выборов. Обострение ситуации вероятно уже после голосования.

Как писал "Кавказский узел", увольнение Дмитрия Кучуберии с должности главы СГБ Абхазии кандидат в президенты Бадра Гунба расценил как нарушение соглашения между властями и оппозицией и попытку сорвать второй тур выборов президента. Несколько десятков вооруженных людей без гражданства Абхазии находятся в Сухуме, заявил кандидат в президенты Адгур Ардзинба и потребовал от силовых структур выдворить их за пределы республики. Кадровые перестановки, проведенные и.о. президента Абхазии Валерием Бганбой, противоречат соглашению с оппозицией. Абхазия должна в спокойной обстановке подойти к второму туру досрочных президентских выборов, заявили парламентарии. Причиной отставки главы Службы госбезопасности Абхазии Дмитрия Кучуберии стало отсутствие контроля за ситуацией в республике в ходе предвыборной кампании и выборов, считают аналитики. Они подчеркнули что глава МВД Роберт Киут сохранил свой пост, несмотря на отсутствие реального влияния среди силовиков.

Политолог Давид Дасания, уроженец Абхазии, который в 2014-2020 годах занимался экспертизой российско-абхазских отношений, Антон Кривенюк и абхазский журналист, говоривший на условиях анонимности прокомментировали "Кавказскому узлу" обстановку в Абхазии перед вторым туром досрочных выборов президента.

Соглашение от 19 ноября 2024 года не является юридическим документом, однако конкретные обязательства, прописанные в нём, естественно, должны быть соблюдены, считает политолог Давид Дасания.

"В соответствии с этим соглашением, президент Абхазии Аслан Бжания согласился подать в отставку, а премьер-министр Александр Анкваб также покинул свой пост. Это решение было ключевым требованием оппозиции, протестовавшей против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое, по их мнению, не учитывало интересов Абхазии. Бжания оговорил, что его отставка станет окончательной только при выполнении условий по освобождению протестующими правительственных зданий. В противном случае он оставлял за собой право отозвать заявление об уходе. Исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Бадра Гунба. На должность временного премьер-министра выдвинули Валерия Бганба. Действующие министры, согласно соглашению, сохраняли свои посты до проведения новых президентских выборов, запланированных на весну 2025 года. Соглашение также предусматривало, что руководители силовых ведомств останутся на своих должностях до выборов. Однако данное соглашение первым нарушила сама власть. Заключая его, никто в оппозиции не предполагал, что исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба уйдёт со своего поста и станет кандидатом в вице-президенты страны", - указал Дасания.

Уже после назначения исполняющим обязанности президента Валерия Бганбы Бадра Гунба вёл себя так, будто продолжает занимать этот пост., указал Дасания. "Он фактически управлял деятельностью министров и других чиновников, в том числе глав районных администраций. Сами министры и главы администраций — не все, но многие — взяли оплачиваемый отпуск и работали в штабах Бадры Гунба вместо того, чтобы в тяжёлый для страны период исполнять свои прямые обязанности. Разве это не нарушение соглашения? Заявления Бадры Гунба о том, что Валерий Бганба утратил право исполнять обязанности президента, совершенно необоснованные", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, у парламента есть механизмы для смещения Валерия Бганбы, однако он ими не воспользуется.

"Всё, что было предпринято в ходе урегулирования ноябрьского кризиса 2024 года, было сделано правильно. Народ Абхазии достойно вышел из него, показав всему миру пример подлинной народной демократии. По всей видимости, у парламента есть механизмы для смещения Валерия Бганбы, однако он ими не воспользуется, поскольку это приведёт к народному возмущению. Я намеренно не говорю о всеобщем абхазском возмущении, потому что часть абхазского общества действительно поддерживает Бадру Гунбу. Однако подавляющее большинство абхазов реально поддерживает Адгура Ардзинбу, которого они считают подлинным защитником интересов абхазского народа и государства, последним шансом для Абхазии. Несмотря на это, судьбу выборов во многом определят граждане армянской национальности, которые, получив соответствующие рекомендации от армянских сторонников Аслана Бжании, будут корпоративно голосовать за Бадру Гунбу. Тем не менее я уверен, что сторонники уже бывших кандидатов в президенты ‒ Роберта Аршба, Олега Барциц и Адгура Хурхумал ‒ во втором туре в подавляющем большинстве отдадут голоса за Адгура Ардзинбу. Более того, за Ардзинбу проголосуют и те, кто по различным причинам не участвовал в первом туре выборов. В итоге, по моему мнению, следующим президентом Абхазии станет именно Адгур Ардзинба", - предположил Дасания.

В случае его поражения у Ардзинбы и его сторонников будет полное право не признать результаты выборов, учитывая масштабные нарушения избирательного законодательства, которые сопровождали этот процесс

Политолог считает маловероятным перерастание конфликта между Гунбой и Бганбой в конституционный кризис.

"Я думаю, что до проведения второго тура президентских выборов конфликт между Бадрой Гунба и Валерием Бганба не разрастётся. На мой взгляд, Валерий Бганба даже слишком мягок и дипломатичен. Будь на его месте другой исполняющий обязанности президента, он бы публично зафиксировал факты нарушения ноябрьского соглашения властью и отстранил бы от должностей всех чиновников, которые, взяв оплачиваемые отпуска, сидят в штабах кандидата от власти, фактически саботируя работу государственных структур и в определённой мере парализуя жизнь страны. Тем не менее, если де-факто власти всё же спровоцируют в стране новый кризис, главным арбитром станет сам народ Абхазии. Он соберётся на исторической поляне Лыхнашта (на поляне Лыхнашта в 1989 году состоялся Лыхненский сход, где было принято обращение от имени более 30 тысяч человек в пользу независимости Абхазии с восстановлением статуса Союзной Республики - прим. "Кавказского узла") и примет решение, которое полностью отменит любые постановления любых органов власти Абхазии", - указал он.

На этих выборах административный ресурс был использован в беспрецедентных масштабах

Второй тур президентских выборов в Абхазии состоится неизбежно, уверен Давид Дасания.

"Если победу одержит Адгур Ардзинба, Центральная избирательная комиссия утвердит итоги голосования, и он станет новым президентом страны. Однако в случае его поражения у Ардзинбы и его сторонников будет полное право не признать результаты выборов, учитывая масштабные нарушения избирательного законодательства, которые сопровождали этот процесс. Итоговая развязка станет важным испытанием для политической системы Абхазии и её народа. Во-первых, бывшим президентом и его командой было выдано огромное количество абхазских паспортов лицам неабхазской и неабазинской национальности, что противоречит законодательству. Многие из этих людей корпоративно поддерживают кандидата от власти Бадру Гунбу, что вызывает серьёзные вопросы о легитимности их участия в выборах. Во-вторых, выборы были отменены на территории Турции, где около 80% избирателей планировали проголосовать за кандидата от оппозиции Адгура Ардзинбу. Это решение вызвало возмущение среди потомков абхазских махаджиров, насильственно изгнанных из Абхазии во второй половине XIX века. Ранее они всегда имели возможность участвовать в президентских выборах, и их лишение этого права выглядит как преднамеренное ограничение волеизъявления. В-третьих, на этих выборах административный ресурс был использован в беспрецедентных масштабах. Чиновники различного уровня, включая глав администраций районов, руководителей министерств и ведомств, активно агитируют за кандидата от власти, порой переходя границы допустимого. В Карачаево-Черкесской Республике на поддержку Гунбы были мобилизованы ресурсы администрации главы Республики и Правительства, что также вызывает вопросы о вмешательстве в избирательный процесс", - рассказал политолог.

Он также отметил, что ряд граждан Абхазии, которые планировали проголосовать за Ардзинбу на территории Абхазии или КЧР, были задержаны и депортированы с запретом на въезд сроком от 10 лет до пожизненного. "Это явное нарушение их прав и свобод. Кроме того, имеют место и другие нарушения, включая избиения и запугивания избирателей и агитаторов. Уже перечисленных фактов достаточно, чтобы оппозиция, как и я лично, не признала итоги выборов, если победу одержит кандидат от власти. Отдельно хочется отметить, что Москве не следовало принимать в высоких кабинетах политика, который пока ещё не является избранным президентом Абхазии. Такие действия воспринимаются как грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства и подрывают доверие к процессу выборов", - подытожил политолог.

Переговоры Бадры Гунбы с российскими министрами используются в целях предвыборного пиара, хотя в ходе предвыборной кампании он не имеет права представлять народ Абхазии, заявил 6 февраля штаб Адгура Ардзинбы и призвал ЦИК отреагировать на недобросовестную конкуренцию.

Все политические силы в Абхазии давно уже существуют вне правового поля, считает Антон Кривенюк.

"Правовое поле, особенно в абхазской политике, не работает. С 2014 года, когда был свергнут президент Александр Анкваб, все приходили к власти путем переворотов и являлись нелегитимными с точки зрения закона. Одна нелегитимная политическая группировка, которая в сущности является организованной преступной группировкой, говорит о действиях второй организованной преступной группировки. Разницы никакой нет. Закон в абхазской политике не работает уже 10 лет", - сказал он «Кавказскому узлу».

Сейчас существует риск не перерастания в конституционный кризис, а перерастания в гражданскую войну, предупреждает он.

"Потому что то, что происходит на менее заметном, более низовом уровне - разборки, стрельба по ногам, вытаскивание людей из домов, это касается обоих штабов и их работы", - отметил эксперт.

По мнению Кривенюка, отмена второго тура вряд ли возможна.

"Понятно, в чем идея исполняющего обязанности президента Бганбы. Она заключается в том, что необходимо создать условия для того, чтобы те силовые структуры, которые фактически контролируют Бадру Гунбу и его окружение, не имели возможности влиять на ситуацию во время второго тура", - сказал он

По его словам, речь идет о голосах армянской диаспоры."Если их исключить из голосования, во втором туре победа Адгура Ардзинбы может быть очень вероятна. Я не думаю, что отмена второго тура вероятна. Я предполагаю, что второй тур состоится. А вот что будет потом, мы посмотрим. Могут быть очень различные силовые сценарии", - сказал Антон Кривенюк.

Следком России анонсировал проверку угроз в адрес граждан Абхазии и России армянской национальности в связи с голосованием на досрочных выборах президента. Автор аудиосообщения, которое стало поводом для проверки, Энвер Бганба, извинился перед армянской общиной Абхазии.

Ситуация сложная, но политики знают, где заканчивается красная линия, отмечает местный журналист.

"Ситуация, действительно, сложная и взрывоопасная. Но мне кажется, что кандидаты в президенты понимаю, где заканчивается красная линия и что не нужно делать, чтобы ситуация вышла из-под контроля силовиков. Поэтому думаю, что не будет ни большого конфликта, ни конституционного кризиса. Второй тур будет напряженным, не без инцидентов и столкновений, но без большого кризиса после выборов", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его мнению, увольнение Кучуберии не повлияет на исход второго тура выборов.

"Силовики продолжат свою работу, потому что все понимают, что если ситуация выйдет из-под контроля силовиков, то никто уже не сможет остановить конфликтующие стороны. Вот в этом случае возможен политический кризис, который отложит возможность решения предыдущего политического кризиса, конец которого уже виден", - отметил он.

Он также не допускает, что второй тур выборов может быть отменен.

"Как показывает практика, в кризисных ситуациях, когда нет контроля силовиков, когда нет авторитетных посредников между конфликтующими сторонами, в дело вступает абхазский народ, который заставляет всех сесть за стол переговоров и найти оптимальное решение. Так было всегда и будет в этот раз, если мы станем свидетелями большого кризиса. Но отмены второго тура и переноса выборов я не допускаю. Выборы состоятся",- подчеркнул он.

Почему были назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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