Гражданин Абхазии пожаловался на недопуск в Россию для голосования

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Живущий в Турции гражданин Абхазии Юмит Ашуба планировал проголосовать на выборах президента Абхазии, но его не пропустили в Россию пограничники в аэропорту Адлера.

Как писал "Кавказский узел", 13 февраля избирательный участок в турецкой Сакарье, где планировалось голосование на выборах президента Абхазии, был закрыт по решению Центризбиркома Абхазии.

Ряд живущих в Турции граждан Абхазии после того как стало известно о том, что избирательной участок в Сакарье не будет работать, решили проголосовать в Абхазии. Однако, когда они прилетели самолетом из Стамбула в Сочи, некоторых из них не впустили на территорию России и депортировали обратно в Турцию с запретом на въезд на территорию Российской Федерации сроком на 10 лет. Причины им не объяснили, сообщило сегодня JamNews.

Сообщение о том, что гражданину Абхазия Юмиту Ашубе (также упоминается в сообщениях СМи как Умит Ашба) запретили въезд в Россию, опубликовал сегодня Instagram*-паблик abhazfed.

В документе о "не разрешении въезда" в Россию указано, что по решению ФСБ гражданину Абхазии, имя которого указано как Шахин Юмит, до 30 октября 2034 года запрещен въезд в Россию. Причины запрета в документе не указаны.

Видео, на котором мужчина сообщает о том, что ему не позволили въехать в Россию, опубликовал Telegram-канал "Аиашара".

"Я Умит Ашба. Сегодня утром я прилетел в Сочи, чтобы принять участие в выборах, которые проходят сегодня в Абхазии. По прибытии сочинская полиция сообщила мне, что я депортирован до 2034 года. <...> Последние 30 лет я приезжал в Абхазию один или два раза в год. Я твердо уверен, что мое единственное "преступление" — это то, что я выступал против Бадры Гунба и Бжания. Если бы я действительно совершил преступление, меня бы арестовали уже давно, и мой въезд в Россию был бы запрещен много лет назад", - привело издание перевод его слов с турецкого.

На видео он также сообщил, что ждет обратного рейса "вместе с другими депортированными". Он не указал их числа, причин депортации, а также являются ли они гражданами Абхазии.

"Кавказский узел" не может подтвердить точность перевода видео.

Председатель Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации Вадим Харазия прокомментировал ситуацию в связи с депортацией Юмита Ашуба. "Я уже связался с исполняющим обязанности президента Абхазии Валерием Бганба и Министром иностранных дел Абхазии по этому вопросу. Мне сообщили, что будут заниматься этим вопросом. На данный момент у нас нет никого, кого еще задержали бы", - привело его слова "Апсныпресс".

Telegram-канал "Амралайф" указал, что это частный случай , который связан с тем, что прилетевший из Турции гражданин Абхазии имеет "проблемы перед российским законодательством".

Сегодня проходило голосование на досрочных выборах президента Абхазии. В Абхазии открыты 152 участка, еще два – в России (в Москве и Черкесске). Явка избирателей на 15.00 мск составила 43,5% (60 613 человек).

Почему назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

Напомним, в выборах участвуют пять кандидатов: вице-президент Бадра Гунба (который после отставки Аслана Бжании был назначен и. о. президента, а на время предвыборной кампании его замещает Валерий Бганба), бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.

Материалы о подготовке к выборам собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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