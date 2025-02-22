Штаб Ардзинбы обвинил Гунбу в применении админресурса

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Ремонт дорог в Сухуме, начавшийся за несколько дней до второго тура президентских выборов, является использованием административного ресурса и противоречит подписанному кандидатами соглашению, заявил штаб Ардзинбы. План ремонта дорог был составлен несколько месяцев назад, возразила мэрия Сухума.

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля по итогам переговоров Адгур Ардзинба и Бадра Гунба подписали соглашение, в котором обязались не использовать черный пиар, административный ресурс и не допускать призывов к насильственным действиям. Они подчеркнули готовность принять итоги второго тура выборов, если он пройдет в соответствии с законами.

Избирательный штаб кандидата в президенты Абхазии Адгура Ардзинбы распространил сегодня заявление, в котором заявил о нарушении Бадрой Гунбой договоренности не использовать в предвыборной борьбе административный ресурс. "Сегодня жители Сухума стали свидетелями срочного ремонта дорог, который неожиданно начался за несколько дней до второго тура выборов. То, что годами оставалось в запустении, внезапно стало приоритетом, когда действующая власть столкнулась с угрозой поражения. Мы видим в этом не заботу о гражданах, а очередную попытку использовать административный ресурс, несмотря на публичные обещания кандидатов действовать честно и не прибегать к таким методам. Ремонт дорог – это благо, но он должен быть системной работой, а не инструментом предвыборного подкупа", - говорится в заявлении. которое опубликовал сегодня Telegram-канал "Республика".

Работы по ремонту дорог были утверждены в в декабре 2024 года, заявила администрация Сухума, опубликовав на своей странице в Facebook* реестр запланированных на первый квартал работ.

"О планируемых плановых работах, по просьбе жителей столицы в том числе, и. о. главы Администрации Сухума Алхас Лагвилава информировал и. о. президента Валерия Бганба.<...> Запланированные работы, а также текущий ремонт не могут быть интерпретированы как нарушение достигнутого соглашения от 21.02.2025 г. между кандидатами в президенты Бадрой Гунба и Адгуром Ардзинба", - говорится в сообщении.

Почему были назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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