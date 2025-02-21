RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:15, 21 февраля 2025

Кандидаты в президенты Абхазии договорились о мирной кампании

Флаг Абхазии. Фото: Елена Синеок, ЮГА.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адгур Ардзинба и Бадра Гунба обязались не использовать черный пиар, административный ресурс и не допускать призывов к насильственным действиям. Они подчеркнули готовность принять итоги второго тура выборов, если он пройдет в соответствии с законами.

Как писал "Кавказский узел", сторонники кандидата в президенты Абхазии Адгура Ардзинбы потребовали от кандидата Бадры Гунбы озвучить позицию в связи с обвинениями Ардзинбы в протурецкой позиции. Также  они обратились к Путину и в прокуратуру Абхазии. На 21 февраля были назначены переговоры кандидатов в президенты.  19 февраля Центризбирком Абхазии огласил окончательные итоги первого тура досрочных выборов президента и рекомендовал прошедшим во второй тур Бадре Гунбе и Адгуру Ардзинбде призвать сторонников не поддаваться на провокации.

Кандидаты в президенты Абхазии Адгур Ардзинба и Бадра Гунба по итогам сегодняшнеих переговоров подписали соглашение. В нем в частности указано, что "только народ Абхазии определяет свое будущее, он принимает решение каким оно будет". В документе отмечается, что "в абхазском обществе существует незыблемый консенсус относительно суверенитета Абхазии и дальнейшего укрепления равноправных и союзнических отношений с Россией, и никто из кандидатов в президенты не является сторонником или представителем каких-либо третьих сил". Кандидаты обязались "препятствовать использованию черного пиара, клеветы и дискредитации в отношении оппонентов" и осудили "попытки разжигания межнациональной розни". 

"Мы принимаем результаты выборов при условии их проведения в строгом соответствии с законодательством Абхазии, международными стандартами и принципами справедливости, а также при наличии объективного подтверждения их легитимности", - указано в тексте документа. Также кандидаты обязались "не допускать призывов к насильственным действиям, массовым беспорядкам и дестабилизации ситуации в стране,как в ходе выборного процесса, так и после оглашения результатов", а также "не использовать административный ресурс, в том числе государственные средства массовой информации для достижения политических целей в ходе избирательной компании".

Кроме того, они подтвердили "приверженность к Соглашению от 19 ноября 2024 года и продлили его действие вплоть до 2 марта 2025 года".

"Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до завершения выборного процесса, включая период после оглашения результатов", - говорится в документе, который опубликовал Telegram-канал "Республика".

Почему были назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://mfaapsny.org/https://mineconom-ra.org/ru/news/455/
00:08, 21 февраля 2025
Гунба и Ардзинба анонсировали переговоры
Сторонники Ардзинбы в филармонии Сухума. Скриншот фото из Telegram-канала "Республика" от 20.02.24, https://t.me/respublicaabh/11652
20:37, 20 февраля 2025
Сторонники Ардзинбы потребовали от Гунбы объяснений
Избирательный участок. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=0YGwiiTh_Uw
18:18, 19 февраля 2025
Аналитики исключили отмену второго тура президентских выборов в Абхазии
Дмитрий Кучуберия. Фото: пресс-служба президента Абхазии t.me/presspresidentofabkhazia/2916
00:24, 19 февраля 2025
Аналитики связали с ходом выборов отставку главы СГБ Абхазии
Флаг Абхазии, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"
23:12, 18 февраля 2025
ЦИК Абхазии утвердил окончательные итоги голосования
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:09, 21 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
16
Переговоры Гунба - Ардзинба ничего не решат, если одна сторона не признает поражения
Фото
12:56, 20 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
42
Власти Грузии не планируют сидеть за одним столом с РФ в "таком режиме"
Фото
15:48, 18 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
37
Срыв второго тура выборов в Абхазии сыграет не в пользу оппозиции
Все блоги
Справочник
Ингушская семья Газдиевых у тела умершей дочери. Казахстан, 1944 год. Фото https://ru.wikipedia.org Депортация чеченцев и ингушей

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Елена Милашина в чеченской больнице. Фото: Сергея Бабинеца https://t.me/babinetssergey/849 Елена Милашина в московской клинике. Фото Анны Артемьевой / ”Новая газета”https://t.me/novaya_pishet/41070?single Нападение на Милашину и Немова в Чечне

Блогеры
Фото
11:47, 21 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
58
Абхазская оппозиция (зря) требует, чтобы её не называли протурецкой и прозападной
Фото
09:09, 21 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
16
Переговоры Гунба - Ардзинба ничего не решат, если одна сторона не признает поражения
Фото
12:56, 20 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
42
Власти Грузии не планируют сидеть за одним столом с РФ в "таком режиме"
Фото
15:48, 18 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
37
Срыв второго тура выборов в Абхазии сыграет не в пользу оппозиции
Фото
08:48, 18 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
43
Ситуация в Абхазии накаляется. Власть vs оппозиция. Кремль выбор сделал
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Надежда Кеворкова. Фото: https://chernovik.net/news/izvestnyy-rossiyskiy-zhurnalist-nadezhda-kevorkova-obvinyaetsya-v-opravdanii-terrorizma
21 февраля 2025, 17:30
Дело Надежды Кеворковой дошло до суда

Саломе Зурабишвили. Фото: APA https://report.az/ru/v-regione/eks-prezidenta-gruzii-zakidali-yajcami-v-aeroportu-tbilisi/
21 февраля 2025, 08:45
Аналитики указали на подоплеку нападений на Зурабишвили и Гахарию

Зарема Мусаева. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=1wkg7Pc6koI
20 февраля 2025, 17:55
Продлен арест Заремы Мусаевой

Кадр видео извинений водителя из Гудермесского района. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/DGQeesMMRqZ/
20 февраля 2025, 15:00
Житель Чечни извинился за катание детей в кузове грузовика

У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Показать больше