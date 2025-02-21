Кандидаты в президенты Абхазии договорились о мирной кампании

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Адгур Ардзинба и Бадра Гунба обязались не использовать черный пиар, административный ресурс и не допускать призывов к насильственным действиям. Они подчеркнули готовность принять итоги второго тура выборов, если он пройдет в соответствии с законами.

Как писал "Кавказский узел", сторонники кандидата в президенты Абхазии Адгура Ардзинбы потребовали от кандидата Бадры Гунбы озвучить позицию в связи с обвинениями Ардзинбы в протурецкой позиции. Также они обратились к Путину и в прокуратуру Абхазии. На 21 февраля были назначены переговоры кандидатов в президенты. 19 февраля Центризбирком Абхазии огласил окончательные итоги первого тура досрочных выборов президента и рекомендовал прошедшим во второй тур Бадре Гунбе и Адгуру Ардзинбде призвать сторонников не поддаваться на провокации.

Кандидаты в президенты Абхазии Адгур Ардзинба и Бадра Гунба по итогам сегодняшнеих переговоров подписали соглашение. В нем в частности указано, что "только народ Абхазии определяет свое будущее, он принимает решение каким оно будет". В документе отмечается, что "в абхазском обществе существует незыблемый консенсус относительно суверенитета Абхазии и дальнейшего укрепления равноправных и союзнических отношений с Россией, и никто из кандидатов в президенты не является сторонником или представителем каких-либо третьих сил". Кандидаты обязались "препятствовать использованию черного пиара, клеветы и дискредитации в отношении оппонентов" и осудили "попытки разжигания межнациональной розни".

"Мы принимаем результаты выборов при условии их проведения в строгом соответствии с законодательством Абхазии, международными стандартами и принципами справедливости, а также при наличии объективного подтверждения их легитимности", - указано в тексте документа. Также кандидаты обязались "не допускать призывов к насильственным действиям, массовым беспорядкам и дестабилизации ситуации в стране,как в ходе выборного процесса, так и после оглашения результатов", а также "не использовать административный ресурс, в том числе государственные средства массовой информации для достижения политических целей в ходе избирательной компании".

Кроме того, они подтвердили "приверженность к Соглашению от 19 ноября 2024 года и продлили его действие вплоть до 2 марта 2025 года".

"Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до завершения выборного процесса, включая период после оглашения результатов", - говорится в документе, который опубликовал Telegram-канал "Республика".

Почему были назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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