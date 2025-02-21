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00:08, 21 февраля 2025

Гунба и Ардзинба анонсировали переговоры

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кандидаты в президенты Абхазии Адгур Ардзинба и Бадра Гунба согласились на переговоры, сообщили штабы кандидатов, приводя разные данные о повестке встречи.

Как писал "Кавказский узел", сторонники кандидата в президенты Абхазии  Адгура Ардзинбы потребовали от кандидата Бадры Гунбы озвучить позицию в связи с обвинениями Ардзинбы в протурецкой позиции, и отправили делегацию в штаб Гунбы. Также обратились к Путину и в прокуратуру Абхазии. 19 февраля Центризбирком Абхазии огласил окончательные итоги первого тура досрочных выборов президента и рекомендовал прошедшим во второй тур Бадре Гунбе и Адгуру Ардзинбде призвать сторонников не поддаваться на провокации.

21 февраля пройдут переговоры кандидатов в президенты Абхазии Бадры Гунбы и Адгура Ардзинбы, сообщил сегодня Telegram-канал "Республика".

"Мы договорились о том, что наши кандидаты Адгур Ардзинба и Бадра Гунба завтра в 12:00 встречаются и обсуждают вопросы, связанные с ситуацией в стране, связанные с обвинениями нашего кандидата и другие вопросы, которые их интересуют. После чего, если эти вопросы будут сняты, они выйдут на встречу уже с представителями СМИ, в том числе с федеральными СМИ Российской Федерации, и сообщат, что в Абхазии нет «протурецких» сил и антироссийских настроений", - заявил на видео участник встречи в штабе Бадры Гунбы, председатель ветеранской Республиканской общественной организации "Аруаа"  Тимур Гулия.

Бадра Гунба  указал, что договоренность была достигнута только о встрече. 

"Была просьба штаба Ардзинба о проведении встречи. По итогам нашей встречи никаких обязательств мы не принимали. Самое главное, о чем мы договорились, это о проведении встречи.  Мы эту просьбу поддержали. Завтра состоится встреча с кандидатом в президенты Адгуром Ардзинба. Мы пойдем на эту встречу со следующим соглашением. Первое, будет сказано, что народ Абхазии определяет итоги голосования. Второе, что ни один штаб не должен оказывать давление на граждан нашей страны. И третье, что изменения в ноябрьском соглашении недопустимы. Вот с этими пунктами мы пойдем на эту встречу.  Никаких других обязательств, обещаний нашим коллегам не даны", - процитировало его "Апсныпресс".

Почему были назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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