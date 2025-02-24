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13:57, 24 февраля 2025

Ардзинба потребовал полностью сменить состав избиркомов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Центризбирком Абхазии должен обеспечить прозрачность второго тура президентских выборов и заменить членов избиркомов, заявил штаб Адгура Ардзинбы, указав, что при исполнении этих требований итоги голосования будут "приняты народом".

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля по итогам переговоров Адгур Ардзинба и Бадра Гунба подписали соглашение, в котором обязались не использовать черный пиар, административный ресурс и не допускать призывов к насильственным действиям. Они подчеркнули готовность принять итоги второго тура выборов, если он пройдет в соответствии с законами. 22 февраля штаб Ардзинбы обвинил Гунбу в нарушении соглашения, а 23 февраля Центризбирком назвал встречу Бадры Гунбы с министром здравоохранения России нарушением избирательного законодательства.

В первом туре голосования были допущены многочисленные нарушения, поэтому есть все основания считать результаты первого тура необъективно отражающими мнение проголосовавших граждан Республики Абхазия, заявил сегодня штаб Адгура Ардзинбы.

Кроме того, в течение всей избирательной кампании происходит масса нарушений, влияющих на итоги голосования, а именно тотальное использование административного ресурса со стороны оппонента; запугивание армянского населения в пользу одного из кандидатов; фальсификации на избирательных участках; нагнетание межнациональной розни; давление на избирателей посредством силовых структур; избиение активистов и угрозы в адрес сторонников кандидата в президенты; подкуп избирателей, говорится в заявлении, которое опубликовал Telegram-канал "Республика".

Штаб Ардзинбы выдвинул ряд требований к Центризбиркому, указав, что при их исполнении результаты второго тура выборов "могут быть признаны справедливыми и примутся народом". Среди них - полная замена членов участковых избирательных комиссий (154 комиссии), полная замена членов окружных избирательных комиссий (35 комиссий), видеонаблюдение в Центризбиркоме, окружных и участковых избирательных комиссиях, в том числе съемка подсчета голосов на участках, онлайн трансляция с участков с шести утра 1 марта и до окончания подсчета, а в Центризбиркоме и окружных избирательных комиссиях до сдачи протоколов и официального утверждения выборов.

Также штаб Ардзинбы потребовал обеспечить на каждом участке присутствие не менее 10 наблюдателей и члена ЦИКа с правом совещательного голоса от каждого кандидата, кроме того напечатать бюллетени в количестве 90% от числа зарегистрированных избирателей, а на каждый участок выдавать по 65% от числа избирателей на участке, с возможностью увеличения числа бюллетеней в процессе голосования.

Почему были назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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