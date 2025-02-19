Суд в Грозном отказался удовлетворить жалобу Дебишева на пытки

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Ахматовский суд Грозного в очередной раз оставил без удовлетворения жалобу на отказ следствия возбуждать уголовное дело о пытках Тимура Дебишева. Правозащитники считают необходимым продолжать борьбу, несмотря на многочисленные отказы.

Как писал "Кавказский узел", 19 июля 2023 года Верховный суд Чечни отменил очередное решение об отказе в возбуждении дела по заявлению актера Тимура Дебишева о пытках в полиции. Однако 1 августа 2023 года на заседании по этому делу судья Висаитовского райсуда Грозного взял самоотвод. Верховный суд Чечни 26 ноября 2023 года указал, что районный суд в Грозном необоснованно отклонил жалобу на отказ следствия возбудить дело о пытках актера Тимура Дебишева и вернул жалобу в суд первой инстанции. В декабре 2023 года суд в Грозном в четвертый раз отказался рассматривать жалобу актера Тимура Дебишева, который оспаривает решение следователя не возбуждать уголовное дело о пытках.

В апреле 2023 года Верховный суд Чечни отменил решение суда, который в 13-й раз признал законным отказ в возбуждении уголовного дела о пытках Тимура Дебишева. Правозащитники назвали это решение суда редким для Чечни и обнадеживающим.

Суды постоянно отказываются удовлетворить жалобу на решение следователей не возбуждать уголовное дело о пытках Тимура Дебишева, заявили в Команде против пыток*.

"13 февраля 2025 года суды в шестой раз оставили жалобу без удовлетворения. При этом, два последних раза это были судьи уже Ахматовского суда, поскольку в Висаитовском закончились судьи, которые могут рассматривать эту жалобу", - пояснили в КПП*.

Судебная тяжба длится уже почти два года. "Первая жалоба была рассмотрена 10 марта 2023 года. Насколько известно, театральной деятельностью Дебишев не занимается, о причинах не спрашивали. Можно лишь предположить, что он этим не занимался, поскольку долгое время находился в Москве, т.к. в Чечне для него было небезопасно в связи с его жалобами на пытки", - сказали в Команде против пыток*.

В настоящее время КПП* контакты с Дебишевым не поддерживает. Решение суда правозащитники должны получить 20 февраля.

Случай Дебишева – типичный пример того, как следователи, не желая возбуждать дело, уходят от рассмотрения жалобы в суде, отметил в сентябре 2022 года сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олег Орлов*. "Накануне суда Следком отменяет постановление об отказе в возбуждении и возвращает на новое рассмотрение... Пройдет 30 дней, и следователь выпустит такое же постановление – об отказе. Таким образом, до суда [жалоба] об отказе на законные действия следователя вообще никогда не дойдет", – сказал он ранее "Кавказскому узлу".

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* считает очевидным,что важно заниматься таким поиском справедливости, несмотря на негативный опыт «карусели».

"Надо биться, пока не будет создана новая практика. У нас были в других областях такие победы: от многих частных случаев к изменению практики", - отметила она.

По делам такого рода имеются позитивные результаты, хотя их мало.

"Когда-то судили за пытки в Ингушетии Ильяса Нальгиева. Но этот случай был доведен до суда только усилиями Евкурова. В Чечне очень давно также успешные кампании были. Например, после множества судов о признании гражданства , стали его признавать за теми, кто прибыл до 6 февраля 1992 года. Была кампания по компенсациям жителям Чечни за утраченное жилье", - пояснила Ганнушкина*.

7 ноября 2012 года суд приговорил бывшего начальника криминальной полиции Карабулака Ильяса Нальгиева к восьми годам колонии строгого режима по делу о пытках, примененных по отношению к беженцу из Чечни Зелимхану Читигову. Экс-сотрудник МВД Ингушетии Назир Гулиев, также являвшийся фигурантом данного дела, был судом оправдан. Суд посчитал, что вина Гулиева является недоказанной.

Напомним, в 2018 году актер грозненского Русского драматического театра Тимур Дебишев заявил, что подвергся пыткам силовиков. По словам Дебишева, силовики нашли его телефонный номер среди контактов подозреваемой в незаконном обороте наркотиков, после чего пытали его током и избивали, требуя выдать знакомых наркоманов.

Следствие неоднократно отказывалось возбуждать уголовное дело. В сентябре 2023 года ЕСПЧ назначил Дебишеву компенсацию в 52 тысячи евро, указав на ненадлежащее расследование его заявления о пытках. Это решение ЕСПЧ было принято на фоне отказа России исполнять решения Страсбургского суда.

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