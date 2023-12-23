Суд вновь отказался рассматривать жалобу Дебишева на пытки

23 декабря 2023, 05:44

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Суд в Грозном в четвертый раз отказался рассматривать жалобу актера Тимура Дебишева, который оспаривает решение следователя не возбуждать уголовное дело о пытках.

Как писал "Кавказский узел", 19 июля Верховный суд Чечни отменил очередное решение об отказе в возбуждении дела по заявлению актера Тимура Дебишева о пытках в полиции. Однако 1 августа на заседании по этому делу судья Висаитовского райсуда Грозного взял самоотвод. Верховный суд Чечни 26 ноября указал, что районный суд в Грозном необоснованно отклонил жалобу на отказ следствия возбудить дело о пытках актера Тимура Дебишева и вернул жалобу в суд первой инстанции.

В апреле Верховный суд Чечни отменил решение суда, который в 13-й раз признал законным отказ в возбуждении уголовного дела о пытках Тимура Дебишева. Правозащитники назвали это решение суда редким для Чечни и обнадеживающим.

Суд в Грозном в четвертый раз отказался удовлетворить иск Тимура Дебишева, который оспаривает решение следователя не возбуждать уголовное дело о пытках, сообщают 22 декабря "Кавказ.Реалии"*.

Отказ планируется оспорить в Верховном суде Чечни. По словам юристов "Команды против пыток"*, заявление Дебишева рассматривается в Висаитовском суде Грозного, все судьи в котором уже рассматривали жалобы. Юристы ходатайствовали о передаче дела в другой суд первой инстанции. При этом, по данным юристов, пока рассматривалось ходатайство, в штате суда появился новый судья, которому передали дело, но она также отказала в удовлетворении жалобы.

Напомним, в 2018 году актер грозненского Русского драматического театра Тимур Дебишев заявил, что подвергся пыткам силовиков. По словам Дебишева, силовики нашли его телефонный номер среди контактов подозреваемой в незаконном обороте наркотиков, после чего пытали его током и избивали, требуя выдать знакомых наркоманов.

Следствие неоднократно отказывалось возбуждать уголовное дело. В конце марта Висаитовский районный суд (ранее - Старопромысловский районный суд) в 13-й раз подтвердил законность отказа в возбуждении уголовного дела по заявлению Тимура Дебишева.

27 марта стало известно, что ЕСПЧ коммуницировал жалобу Тимура Дебишева. В сентябре ЕСПЧ назначил Дебишеву компенсацию в 52 тысячи евро, указав на ненадлежащее расследование его заявления о пытках. Это решение ЕСПЧ было принято на фоне отказа России исполнять решения Страсбургского суда.

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