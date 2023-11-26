Жалоба на отказ расследовать пытки Дебишева возвращена в суд Грозного

26 ноября 2023, 11:47

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Районный суд в Грозном необоснованно отклонил жалобу на отказ следствия возбудить дело о пытках актера Тимура Дебишева, указал Верховный суд Чечни и вернул жалобу в суд первой инстанции.

Как писал "Кавказский узел", 19 июля Верховный суд Чечни отменил очередное решение об отказе в возбуждении дела по заявлению актера Тимура Дебишева о пытках в полиции. Однако 1 августа на заседании по этому делу судья Висаитовского райсуда Грозного взял самоотвод.

В апреле Верховный суд Чечни отменил решение суда, который в 13-й раз признал законным отказ в возбуждении уголовного дела о пытках Тимура Дебишева. Правозащитники назвали это решение суда редким для Чечни и обнадеживающим.

Верховный суд Чечни частично удовлетворил жалобу юриста "Команды против пыток"* на отказ следователя возбудить дело о пытках Тимура Дебишева. Жалобу повторно рассмотрит суд первой инстанции, судья которого взял по этому делу самоотвод, сообщило 25 ноября "Кавказ.Реалии"*.

Верховный суд Чечни не уведомил представителя Дебишева о заседании, которое прошло без его участия, рассказал представитель "Команды против пыток". "В настоящий момент заседание по жалобе на отказ следователя возбуждать уголовное дело еще не назначено, ждем его в ближайшие недели", - привело его слова издание.

Карточка дела на сайте Верховного суда Чечни обновлена 24 ноября, в ней опубликован текст апелляционного определения, датированного 27 сентября. Согласно тексту документа, суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Висаитовского райсуда, который 24 августа отказал в удовлетворении жалобы представителя Дебишева.

"Суд первой инстанции, оставляя без удовлетворения жалобу заявителя, сослался на нормы уголовно-процессуального закона, регламентирующие порядок рассмотрения такой жалобы, полномочия следователя при производстве процессуальной проверки по сообщению о преступлении, а также на выполненный определенный объем работы следователем при его производстве. Между тем, суд первой инстанции, исследовав представленные материалы, фактически не проверил доводы заявителя, изложенные в жалобе, и привел в постановлении лишь общие формулировки, не наполненные конкретным содержанием применительно к рассматриваемым материалам", - указал Верховный суд Чечни.

Суд апелляционной инстанции указал, что "вынесенное судом первой инстанции постановление нельзя признать законным, обоснованным и мотивированным".

На сайте Висаитовского райсуда, по состоянию на 11.33 мск 26 ноября, опубликована лишь информация о предыдущих рассмотрениях жалобы Тимура Дебишева, последнее из которых датировано 24 августа.

Напомним, в 2018 году актер грозненского Русского драматического театра Тимур Дебишев заявил, что подвергся пыткам силовиков. По словам Дебишева, силовики нашли его телефонный номер среди контактов подозреваемой в незаконном обороте наркотиков, после чего пытали его током и избивали, требуя выдать знакомых наркоманов.

Следствие неоднократно отказывалось возбуждать уголовное дело. В конце марта Висаитовский районный суд (ранее - Старопромысловский районный суд) в 13-й раз подтвердил законность отказа в возбуждении уголовного дела по заявлению Тимура Дебишева.

27 марта стало известно, что ЕСПЧ коммуницировал жалобу Тимура Дебишева. В сентябре ЕСПЧ назначил Дебишеву компенсацию в 52 тысячи евро, указав на ненадлежащее расследование его заявление о пытках. Это решение ЕСПЧ было принято на фоне отказа России исполнять решения Страсбургского суда.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включены в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.