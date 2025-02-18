За неделю с 10 по 16 февраля в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано

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За неделю с 10 по 16 февраля 2025 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел", за неделю с 3 по 9 февраля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе также не зафиксировано ни одной жертвы.

Нападения на полицейских

Ранним утром 9 февраля в Дербенте трое мужчин избили полицейского, один из них завладел его табельным оружием и выстрелил в силовика не менее восьми раз. Следствие отчиталось о задержании трех подозреваемых по делу о покушении на сотрудника правоохранительного органа и по статье о хищении огнестрельного оружия. Сотрудник полиции прооперирован, угрозы его жизни нет. Дагестанские журналисты рассказали, что нападение произошло после конфликта в одном из ночных заведений.

16 февраля бывший начальник ОВД Карабулака Илез Нальгиев, осужденный ранее за пытки задержанного, был ранен в Сунже в результате нападения. По одной из версий, за покушением могут стоять баталхаджинцы, покушение на Нальгиева было совершено в Сунже, около ресторана, сообщили "Известия" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв"

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