Илез Нальгиев ранен в результате покушения

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Бывший начальник ОВД Карабулака Илез Нальгиев, осужденный ранее за пытки задержанного, ранен в Сунже в результате нападения, сообщили источники.

Как информировал "Кавказский узел", бывший начальник ОВД Карабулака Илез Нальгиев в 2012 году был приговорен к восьми годам заключения за пытки задержанного.

По данным источника, неизвестные совершили нападение на бывшего главу ОВД Карабулака Илеза Нальгиева, он госпитализирован с ранением в ногу, привело сегодня РБК слова источника.

Нападавший выстрелил несколько раз в Нальгиева и скрылся, его машину нашли сожженной в селе Сурхахи, отметил телеграм-канал "112".

По одной из версий, за покушением могут стоять баталхаджинцы, покушение на Нальгиева было совершено в Сунже, около ресторана, сообщили "Известия" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Издание также опубликовало ролик, на кадрах которого показана парковка, на которой стоят несколько машин, к парковке неспешным шагом направляются двое мужчин, они идут друг за другом. На парковке виден автомобиль "Лада", когда мужчины вошли на территорию парковки, из "Лады" выскочил человек, в руке у него пистолет, а на голове капюшон. Он стал стрелять в мужчину, который шел к парковке первым. Тот стал убегать, второй мужчина также отбежал в сторону. Далее все трое выбежали за кадр. Затем человек с пистолетом вернулся, он сел на заднее сидение "Лады", и она тронулась с места. На этом ролик обрывается. Звук в нем отсутствует.

На 07.30 мск 16 февраля на сайте МВД Ингушетии и на сайте следственного управления СКР по республики нет информации о покушении на Илеза Нальгиева.

Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Батал-хаджи и его последователи". В феврале 2023 года ФСБ включила в список террористических организаций боевое крыло ингушского вирда баталхаджинцев.

"Кавказский узел" также писал, что на Илеза Нальгиева ранее уже совершались покушения. 12 января 2012 года на него было совершено покушение в селении Сурхахи Назрановского района. Взрывное устройство сработало в тот момент, когда он подошел к воротам дома, в котором проживал.

Напомним, вместе с бывшим начальником ОВД Карабулака Назиром Гулиевым, Нальгиев проходил обвиняемым по громкому делу о пытках. Первым, кто публично рассказал о пытках со стороны подсудимых, стал Зелимхан Читигов, уехавший в Норвегию из соображений безопасности. Его родственники заявляли, что он был подвергнут жесточайшим побоям.

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