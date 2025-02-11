Неделя с 3 по 9 февраля прошла без жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе

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За неделю с 3 по 9 февраля 2025 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел", за неделю с 27 января по 2 февраля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе также не зафиксировано ни одной жертвы.

Хроника конфликта

Более трех месяцев (107 дней, в том числе весь январь и начало февраля) не фиксируются жертвы в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе. При этом за 2024 год убито 55 и ранено 50 человек. Впрочем, первые 1,5 месяца 2024 года жертв также не было зафиксировано.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

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