За неделю с 27 января по 2 февраля в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
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За неделю с 27 января по 2 февраля 2025 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.
Как писал "Кавказский узел", за неделю с 20 по 26 января в вооруженном конфликте на Северном Кавказе также не зафиксировано ни одной жертвы.
Хроника следствия
Стало известно о новом деле осужденного по делу о нападении на псковских десантников Магомеда Алханова. Информация о новом обвинении была распространена УФСБ по Ростовской области за сутки до рассмотрения жалобы Алханова на основной приговор. Жена Алханова сообщила, что его защитник по соглашению не был допущен к делу на этот момент, он не имеет никакой информации относительно нового обвинения. Она отвергла версию о возможной причастности ее супруга к побегу и захвату заложников в СИЗО, поскольку, по словам Рашан Алхановой, эта информация противоречит фактическим обстоятельствам.
"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".
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