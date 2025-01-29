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01:54, 29 января 2025

Неделя с 20 по 26 января в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе прошла без жертв

Специальный отряд быстрого реагирования управления Росгвардии по Республике Северная Осетия – Алания. Фото: пресс-служба Росгвардии - https://rosguard.gov.ru/uploads/2019/11/2e5a4500_small.jpg

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 20 по 26 января 2025 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел", за неделю с 13 по 19 января в вооруженном конфликте на Северном Кавказе также не зафиксировано ни одной жертвы.

Хроника конфликта

Более трех месяцев (93 дня, в том числе 26 дней января) не фиксируются жертвы в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе. При этом за 2024 год убито 55 и ранено 50 человек. Но за первые четыре недели января 2024 года жертв также не было зафиксировано.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

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