RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:50, 12 февраля 2025

Журналисты проанализировали характер нападения на полицейского в Дербенте

Нападение на полицейского в Дербенте. Стоп-кадр Mash Gor от 09.02.25, https://t.me/mash_gor/7207

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нападение на полицейского в Дербенте, к которому причастен ранее судимый сын бывшего главы Табасаранского района Сандро Шихмагомедов, не связано с терроризмом, оно произошло после конфликта в одном из ночных заведений, указали дагестанские журналисты.

Как писал "Кавказский узел", ранним утром 9 февраля в Дербенте трое мужчин избили полицейского, один из них завладел его табельным оружием и выстрелил в силовика не менее восьми раз. Следствие отчиталось о задержании трех подозреваемых по делу о покушении на сотрудника правоохранительного органа и по статье о хищении огнестрельного оружия. Сотрудник полиции прооперирован, угрозы его жизни нет. 11 февраля суд в Дербенте арестовал трех участников нападения на полицейского, один из них - сын бывшего главы Табасаранского района Сандро Шихмагомедов.

Дагестанский журналист Милрад Фатуллаев, глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев и дагестанский журналист на условиях анонимности прокомментировали "Кавказскому узлу" арест Сандро Шихмагомедова после стрельбы в Дербенте.

Нападение на полицейского в Дербенте не имеет отношения к терроризму, уверен дагестанский журналист Милрад Фатуллаев

«Данное преступление не связано с терроризмом. Это бытовая ситуация. Они шумели в одном из заведений, угрожали девушке ножом, вызвали полицейского, началась драка, они выхватили у него пистолет и выстрелили в него раз восемь. Полицейский в реанимации, а они – под следствием. О его подельниках ничего не известно, нет информации, кто они, чем занимались и как давно дружат с Сандро», - сказал он «Кавказскому узлу».

Сандро оказывается в центре такого скандала не в первый раз, отмечает он.

"Сам главный фигурант Сандро Шихмагомедов имел отношение к другим криминальным историям, поджогу машины в 2013 году и другим преступлениях, связанных с процессами выборов, где участвовал его отец – бывший глава Табасаранского района Нурмагомед Шихмагомедов. Его имя Сандро, но потом он сменил имя на Магомед. Он скрывался, потом его поймали, суд приговорил его к лишению свободы, приговор был мягким, потом он оказался на свободе. После этого вопросы возникли к его отцу, у которого нашли факты нарушения финансовой дисциплины, хищения в районе и при попытке пересечь границу с Азербайджаном его задержали и потом осудили", - рассказал журналист.

По словам Фатуллаева, сыновья и родственники глав дагестанских районов зачастую имеют отношение к криминалу. И в этом плане семья Шихмагомедова похожа на семью бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, сын которого Осман был арестован за нападение боевиков в Дербенте.

"Сыновья глав районов, муниципалитетов, как правило, оказываются вовлеченными в такое криминальное подполье. Это во многих случаях является способом обеспечить устойчивость власти своих отцов на местном уровне. Это обеспечивало возможность такого силового, военного прикрытия местной власти. Также распространена была практика, когда чиновники использовали подполье, куда их родственники не входили. С этой практикой стали бороться перед Олимпиадой 2014 года, Кремль начал активно эту связку разрывать, снимать глав местных администраций, менять их на людей, которые никак не были связаны с криминалом. Зачистку вели в основном московские силовики», - указал он.

Шамиль Хадулаев также отмечает, что история с нападением на полицейского в Дербенте имеет криминальный характер.

"Это чисто криминальная история, не имеющая никакого отношения к терроризму. Полицейский стал жертвой криминальных элементов, они вели себя агрессивно, сотрудники заведения вызвали полицейских и случилось то, что случилось. Он и раньше попадал в такие истории, был известен как представитель криминала", - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, сыновей бывших глав дагестанских районов - Сергокалинского и Табасаранского нельзя назвать "золотой молодежью" республики.

«Это просто представители криминала, которые нарушают закон, ведут себя агрессивно, неподобающе, используют положение свои отцов и в итоге оказываются в таких ситуациях, когда им не поможет ни положение их отцов, ни криминальные связи. В этих двух историях параллель в том, что фигуранты уголовных дел сыновья глав дагестанских районов», - подчеркнул он.

Дагестанский журналист, наоборот, считает, что это история «золотой молодежи», которая так и не повзрослела.

"Данный кейс никак не связан с терроризмом, это история уже не молодой "золотой молодёжи", которая несмотря на ошибки прошлого, не смогла остепениться, заняться полезным делом и занята исключительно тем, что проедает имущество, нажитое их отцами в период нахождения во власти", - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, сравнивать поступки сыновей двух уже бывших глав дагестанских районов нельзя.

"Конечно, есть соблазн провести параллель с судьбой сына Магомеда Омарова, устроившего теракты в Махачкале и Дербенте, но тут схожесть только в том, что они оба — сыновья чиновников. Больше ничего общего нет", - указал он.

23 июня в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале - на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате погибли 22 человека, 46 - получили ранения. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане". Следователи считают, что сын возглавлявшего тогад Сергокалинский района Магомеда Омарова Осман создал группировку, участники которой совершили нападения в Махачкале и Дербенте. Одним из убитых силовиками оказался племянник главы района Али Закаригаев, который возглавлял районное отделение "Справедливой России".

Журналист также сообщил, что из трех арестованных сведения есть только о сыне Шихмагомедова.

«О других фигурантах, кроме Сандро Шихмагомедова, совершенно ничего не известно», - подчеркнул журналист. 

Нурмагомед Шихмагомедов в июне 2013 года был задержан сотрудниками силовых структур при попытке пересечь границу России и Азербайджана в связи с тем, что проверка Счетной палаты в районе выявила крупные хищения бюджетных средств.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
14:56, 12 февраля 2025
Военный из Волгоградской области убит на Украине
13:46, 12 февраля 2025
1
 Новые выбросы мазута зафиксированы на кубанском побережье
13:14, 12 февраля 2025
1
 Суд приступил к рассмотрению дела о теракте на Крымском мосту
12:17, 12 февраля 2025
Житель Ставрополья приговорен к колонии из-за конфликта с участником СВО
10:31, 12 февраля 2025
Боец из Избербаша убит на Украине
09:55, 12 февраля 2025
ЕСПЧ признал нарушение прав жительницы Майского
Все события дня
Новости
Астемир Абаев. Фото: chp_tskhinval / Instagram принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:00, 12 февраля 2025
Астемир Абаев арестован по делу о мошенничестве
10:31, 12 февраля 2025
Боец из Избербаша убит на Украине
Стройплощадка в парке Ленинского комсомола. Фото из телеграм-канала Мадины Ибрагимовой https://t.me/MadinaIbragimova77/1709
09:11, 12 февраля 2025
Противники застройки парка инициировали митинг в Махачкале
Грузовик едет в горах. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
18:54, 11 февраля 2025
Эксперты поддержали идею отключения "Платона" на фоне сбоев в геолокации
Беспорядки в Махачкале. 29 октября 2023 года. Фото: Report.az https://report.az/ru/v-regione/minzdrav-dagestana-v-rezultate-besporyadkov-v-aeroportu-mahachkaly-est-ranenye/
18:46, 11 февраля 2025
Новое дело о беспорядках в Махачкале поступило в суд Ставрополя
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
20:50, 22 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
парк или музей?
Фото
15:28, 21 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
самые безопасные республики?
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Избирательный участок. Скриншот https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya Досрочные выборы президента Абхазии

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Блогеры
Фото
20:50, 22 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
парк или музей?
Фото
15:28, 21 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
самые безопасные республики?
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
09:29, 17 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
рецепт от минздрава: принимать раз в год после общественного резонанса
Фото
14:33, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
71
Хабиба сняли с рейса в США. России есть чему учиться?
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Адгур Ардзинба. Фото: http://abkhazinform.com/media/k2/items/cache/363cb5cbc907b51a8ede5af937c12624_XL.jpg
12 февраля 2025, 18:20
Штаб Ардзинбы призвал Центризбирком увеличить число наблюдателей на участках

Уборка мазута с пляжа. Фото: МЧС России
12 февраля 2025, 13:46
Новые выбросы мазута зафиксированы на кубанском побережье

Мешки с песком на пляже Джемете. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Юрия Озаровского от 11.02.25, https://t.me/MoreOz/88061.
11 февраля 2025, 21:15
Вывоз чистого песка с пляжа Джемете возмутил волонтеров

Беспорядки в Махачкале. 29 октября 2023 года. Фото: Report.az https://report.az/ru/v-regione/minzdrav-dagestana-v-rezultate-besporyadkov-v-aeroportu-mahachkaly-est-ranenye/
11 февраля 2025, 18:46
Новое дело о беспорядках в Махачкале поступило в суд Ставрополя

Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Показать больше