Журналисты проанализировали характер нападения на полицейского в Дербенте

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Нападение на полицейского в Дербенте, к которому причастен ранее судимый сын бывшего главы Табасаранского района Сандро Шихмагомедов, не связано с терроризмом, оно произошло после конфликта в одном из ночных заведений, указали дагестанские журналисты.

Как писал "Кавказский узел", ранним утром 9 февраля в Дербенте трое мужчин избили полицейского, один из них завладел его табельным оружием и выстрелил в силовика не менее восьми раз. Следствие отчиталось о задержании трех подозреваемых по делу о покушении на сотрудника правоохранительного органа и по статье о хищении огнестрельного оружия. Сотрудник полиции прооперирован, угрозы его жизни нет. 11 февраля суд в Дербенте арестовал трех участников нападения на полицейского, один из них - сын бывшего главы Табасаранского района Сандро Шихмагомедов.

Дагестанский журналист Милрад Фатуллаев, глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев и дагестанский журналист на условиях анонимности прокомментировали "Кавказскому узлу" арест Сандро Шихмагомедова после стрельбы в Дербенте.

Нападение на полицейского в Дербенте не имеет отношения к терроризму, уверен дагестанский журналист Милрад Фатуллаев.

«Данное преступление не связано с терроризмом. Это бытовая ситуация. Они шумели в одном из заведений, угрожали девушке ножом, вызвали полицейского, началась драка, они выхватили у него пистолет и выстрелили в него раз восемь. Полицейский в реанимации, а они – под следствием. О его подельниках ничего не известно, нет информации, кто они, чем занимались и как давно дружат с Сандро», - сказал он «Кавказскому узлу».

Сандро оказывается в центре такого скандала не в первый раз, отмечает он.

"Сам главный фигурант Сандро Шихмагомедов имел отношение к другим криминальным историям, поджогу машины в 2013 году и другим преступлениях, связанных с процессами выборов, где участвовал его отец – бывший глава Табасаранского района Нурмагомед Шихмагомедов. Его имя Сандро, но потом он сменил имя на Магомед. Он скрывался, потом его поймали, суд приговорил его к лишению свободы, приговор был мягким, потом он оказался на свободе. После этого вопросы возникли к его отцу, у которого нашли факты нарушения финансовой дисциплины, хищения в районе и при попытке пересечь границу с Азербайджаном его задержали и потом осудили", - рассказал журналист.

По словам Фатуллаева, сыновья и родственники глав дагестанских районов зачастую имеют отношение к криминалу. И в этом плане семья Шихмагомедова похожа на семью бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, сын которого Осман был арестован за нападение боевиков в Дербенте.

"Сыновья глав районов, муниципалитетов, как правило, оказываются вовлеченными в такое криминальное подполье. Это во многих случаях является способом обеспечить устойчивость власти своих отцов на местном уровне. Это обеспечивало возможность такого силового, военного прикрытия местной власти. Также распространена была практика, когда чиновники использовали подполье, куда их родственники не входили. С этой практикой стали бороться перед Олимпиадой 2014 года, Кремль начал активно эту связку разрывать, снимать глав местных администраций, менять их на людей, которые никак не были связаны с криминалом. Зачистку вели в основном московские силовики», - указал он.

Шамиль Хадулаев также отмечает, что история с нападением на полицейского в Дербенте имеет криминальный характер.

"Это чисто криминальная история, не имеющая никакого отношения к терроризму. Полицейский стал жертвой криминальных элементов, они вели себя агрессивно, сотрудники заведения вызвали полицейских и случилось то, что случилось. Он и раньше попадал в такие истории, был известен как представитель криминала", - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, сыновей бывших глав дагестанских районов - Сергокалинского и Табасаранского нельзя назвать "золотой молодежью" республики.

«Это просто представители криминала, которые нарушают закон, ведут себя агрессивно, неподобающе, используют положение свои отцов и в итоге оказываются в таких ситуациях, когда им не поможет ни положение их отцов, ни криминальные связи. В этих двух историях параллель в том, что фигуранты уголовных дел сыновья глав дагестанских районов», - подчеркнул он.

Дагестанский журналист, наоборот, считает, что это история «золотой молодежи», которая так и не повзрослела.

"Данный кейс никак не связан с терроризмом, это история уже не молодой "золотой молодёжи", которая несмотря на ошибки прошлого, не смогла остепениться, заняться полезным делом и занята исключительно тем, что проедает имущество, нажитое их отцами в период нахождения во власти", - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, сравнивать поступки сыновей двух уже бывших глав дагестанских районов нельзя.

"Конечно, есть соблазн провести параллель с судьбой сына Магомеда Омарова, устроившего теракты в Махачкале и Дербенте, но тут схожесть только в том, что они оба — сыновья чиновников. Больше ничего общего нет", - указал он.

23 июня в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале - на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате погибли 22 человека, 46 - получили ранения. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане". Следователи считают, что сын возглавлявшего тогад Сергокалинский района Магомеда Омарова Осман создал группировку, участники которой совершили нападения в Махачкале и Дербенте. Одним из убитых силовиками оказался племянник главы района Али Закаригаев, который возглавлял районное отделение "Справедливой России".

Журналист также сообщил, что из трех арестованных сведения есть только о сыне Шихмагомедова.

«О других фигурантах, кроме Сандро Шихмагомедова, совершенно ничего не известно», - подчеркнул журналист.

Нурмагомед Шихмагомедов в июне 2013 года был задержан сотрудниками силовых структур при попытке пересечь границу России и Азербайджана в связи с тем, что проверка Счетной палаты в районе выявила крупные хищения бюджетных средств.

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