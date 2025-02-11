Три человека арестованы по делу о нападении на полицейского в Дербенте

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Суд в Дербенте арестовал трех участников нападения на полицейского, один из них - сын бывшего главы Табасаранского района.

Как писал "Кавказский узел", ранним утром 9 февраля в Дербенте трое мужчин избили полицейского, один из них завладел его табельным оружием и выстрелил в силовика не менее восьми раз. Следствие отчиталось о задержании трех подозреваемых по делу о покушении на сотрудника правоохранительного органа и по статье о хищении огнестрельного оружия. Сотрудник полиции прооперирован, угрозы его жизни нет.

Три человека арестованы по делу о нападении на полицейского в Дербенте, сообщило сегодня управление Следкома России по Дагестану. "По ходатайству следствия судом трем подозреваемым в посягательстве на жизнь сотрудника ОБ ППСП отдела МВД России по городу Дербент избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Один из арестованных сын бывшего главы Табасаранского района, сообщило сегодня ТАСС.

"Суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении уроженца Табасаранского района. С учетом тяжести совершенных преступлений, постановил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 9 апреля 2025 года включительно", - процитировало агентство слова руководителя объединенной пресс-службы судов Дагестана Заремы Мамаевой.

Речь идет о Сандро Шихмагомедове, сыне бывшего главы Табасаранского района Нурмагомеда Шихмагомедова, проинформировал "Черновик".

"Кавказский узел" также писал, что его отец Нурмагомед Шихмагомедов Нурмагомед Шихмагомедов в июне 2013 года был задержан сотрудниками силовых структур при попытке пересечь границу России и Азербайджана в связи с тем, что проверка Счетной палаты в районе выявила крупные хищения бюджетных средств.

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