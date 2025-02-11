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12:04, 11 февраля 2025

Врачи рассказали о состоянии раненого в Дербенте полицейского

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейскому, в которого нападавшие выстрелили не менее восьми раз, проведена операция, угрозы его жизни нет.

Как информировал "Кавказский узел", 9 февраля в Дербенте трое местных жителей избили полицейского, один из них завладел его табельным оружием и не менее восьми раз выстрелил в силовика. Тот был доставлен в больницу.

Полицейский, получивший ранения в результате нападения в Дербенте, перенес операцию и переведен в палату, сообщила администрация Дербентской райбольницы.

"Экстренно первым этапом была проведена эндоваскулярная ангиография бедренных артерий, после была выполнена замена поврежденного участка артерии. <…> Удалось провести сложную операцию и спасти ногу раненому сотруднику полиции от ампутации. На данный момент он переведен в палату и его жизни ничего не угрожает", – сказано в телеграм-канале медицинского учреждения.

Напомним, по версии следствия, 9 февраля в Дербенте около одного из общественных заведений трое местных жителей напали на полицейского. Подозреваемые скрылись, а позже были задержаны. Возбуждено уголовное дело о покушении на сотрудника правоохранительного органа и о хищении огнестрельного оружия.

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Автор: "Кавказский узел"

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