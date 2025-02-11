Врачи рассказали о состоянии раненого в Дербенте полицейского

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейскому, в которого нападавшие выстрелили не менее восьми раз, проведена операция, угрозы его жизни нет.

Как информировал "Кавказский узел", 9 февраля в Дербенте трое местных жителей избили полицейского, один из них завладел его табельным оружием и не менее восьми раз выстрелил в силовика. Тот был доставлен в больницу.

Полицейский, получивший ранения в результате нападения в Дербенте, перенес операцию и переведен в палату, сообщила администрация Дербентской райбольницы.

"Экстренно первым этапом была проведена эндоваскулярная ангиография бедренных артерий, после была выполнена замена поврежденного участка артерии. <…> Удалось провести сложную операцию и спасти ногу раненому сотруднику полиции от ампутации. На данный момент он переведен в палату и его жизни ничего не угрожает", – сказано в телеграм-канале медицинского учреждения.

Напомним, по версии следствия, 9 февраля в Дербенте около одного из общественных заведений трое местных жителей напали на полицейского. Подозреваемые скрылись, а позже были задержаны. Возбуждено уголовное дело о покушении на сотрудника правоохранительного органа и о хищении огнестрельного оружия.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.