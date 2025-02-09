Следком сообщил подробности нападения на полицейского в Дербенте

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Подозреваемые избили полицейского, один из них завладел его табельным оружием и выстрелил в силовика не менее восьми раз.

Как информировал "Кавказский узел", источники рассказали, что сегодня около 04.00 мск в Дербенте неизвестные завладели табельным оружием полицейского и открыли по нему огонь.

По версии следствия, сегодня в Дербенте около одного из общественных заведений трое нарушавших общественный порядок местных жителей напали на полицейского, повалили его на землю и стали наносить ему удары руками и ногами. Один из них завладел табельным оружием полицейского и выстрелили в него не менее восьми раз. Подозреваемые скрылись с места происшествия, сообщило на своем сайте следственное управление СКР по Дагестану.

Силовики задержали подозреваемых, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сотрудника правоохранительного органа и по статье о хищении огнестрельного оружия, сказано в сообщении.

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