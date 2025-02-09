Полицейский ранен в Дербенте в результате нападения

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В Дербенте неизвестный завладел табельным оружием полицейского и открыл по нему огонь, сообщили источники.

По словам источника в силовых структурах Дагестана, неизвестный ранил полицейского в Дербенте минувшей ночью.

"Неизвестный открыл стрельбу по сотруднику полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей", – привело сегодня РИА "Новости" его слова.

Полицейский госпитализирован в тяжелом состоянии, врачи центральной горбольницы Дербента проводят ему операцию, сообщило сегодня РБК со ссылкой на источник.

По словам еще одного источника, неизвестный выхватил у силовика табельный пистолет и открыл по нему огонь. На полицейского нападение было совершено около 04.00 мск на улице 345-й Дагестанской Стрелковой Дивизии. Подозреваемый задержан в Табасаранском районе, отметил сегодня телеграм-канал "Сапа".

Оружием 28-летнего сержанта полиции завладели трое, ему выстрелили в бедро. В нападении заподозрен сын главы одного из районов Дагестана, сказано в сообщении.

На 10.45 мск на сайтах МВД Дагестана и следственного управления СКР по Дагестану нет информации о нападении на полицейского в Дербенте.

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