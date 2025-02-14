Центризбирком России отказался наблюдать за выборами в Абхазии

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Центризбирком Абхазии не согласовал списки наблюдателей от России, в связи с этим решено не посылать наблюдателей на выборы президента Абхазии, сообщил ЦИК России.

Как писал "Кавказский узел", ЦИК Абхазии 12 февраля сообщил, что в качестве иностранных (международных) наблюдателей на выборах президента Абхазии аккредитованы представители обеих палат российского парламента, Центризбиркома России и Общественной палаты РФ. Также присутствовать на выборах в качестве наблюдателей изъявили готовность делегаты из парламентского собрания Союза Белоруссии и России и Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. Своих наблюдателей на выборы в Абхазию направили также парламент и ЦИК Южной Осетии и парламент (Верховный совет) Приднестровской Молдавской Республики, следует из сообщения, распространенного вечером 12 февраля Центризбиркомом Абхазии. Кроме того ЦИК заявил, что аккредитацию на выборах запросили представители разных общественных организаций из 28 стран 1 .

Россия решила не направлять своих представителей для международного наблюдения на выборах президента Абхазии 15 февраля, сообщил сегодня Центризбирком России.

"Российская сторона действительно изначально приняла приглашение ЦИК Абхазии. Абхазской стороне был направлен список российских представителей, выразивших готовность принять в нем участие", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ЦИК России в пятницу.

Однако ответа от ЦИК Абхазии так и не поступило. "Поскольку по состоянию на 12:00 11 февраля официального ответа ЦИК Абхазии по составу аккредитованных наблюдателей не последовало, российской стороной было принято решение не направлять своих представителей в связи с невозможностью в столь краткое время, оставшееся до дня голосования, организовать полноценное и эффективное участие в международном наблюдении", - указано в сообщении.

Досрочные выборы президента Абхазии намечены на 15 февраля. В предвыборной гонке участвуют пять кандидатов. Штаб Адгура Ардзинбы попросил Центризбирком разрешить присутствовать на участке одновременно двум наблюдателям от одного кандидата, заявив о нечестной конкуренции.