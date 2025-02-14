Два бойца из Чечни убиты в военной операции

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Леми Оздарбиев и Ислам Хасуев из Ножай-Юртовского района убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми не менее 231 бойца из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", к сегодняшнему дню официально сообщалось о как минимум 229 убитых в военной операции на Украине бойцах из Чечни.

О том что в военной операции на Украине убиты три бойца из Ножай-Юртовского района стало известно из публикации агентства "Чечня сегодня" об открытии парт героя в местной школе, на которую обратил внимание читатель "Кавказского узла". "В тексте фамилии погибших на СВО бойцов, в честь которых открыты эти самые «Парты Героев», не приводятся. Но на приложенном к посту фото, можно разглядеть их данные", - написал он.

Как следует из фотографий, размещенных агентством 13 февраля, на плакатах приведены имена Леми Оздарбиева, Ислама Хасуева. О гибели Рустама Товбетирова, имя которого также есть на плакате, ранее уже сообщалось.