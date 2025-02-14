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20:20, 14 февраля 2025

Два бойца из Чечни убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Леми Оздарбиев и Ислам Хасуев из Ножай-Юртовского района убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми не менее 231 бойца из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", к сегодняшнему дню официально сообщалось о как минимум 229 убитых в военной операции на Украине бойцах из Чечни. 

О том что в военной операции на Украине убиты три бойца из Ножай-Юртовского района стало известно из публикации агентства "Чечня сегодня" об открытии парт героя в местной школе, на которую обратил внимание читатель "Кавказского узла". "В тексте фамилии погибших на СВО бойцов, в честь которых открыты эти самые «Парты Героев», не приводятся. Но на приложенном к посту фото, можно разглядеть их данные", - написал он.

Как следует из фотографий, размещенных агентством 13 февраля, на плакатах приведены имена Леми Оздарбиева, Ислама Хасуева. О гибели Рустама Товбетирова, имя которого также есть на плакате, ранее уже сообщалось.

Аналогичные фотографии разместила сегодня в своем Telegram-канале школа №4 села Ножай-Юрт, где и были установлены парты в память об убитых на военной операции бойцах.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 231 бойца из Чечни.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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