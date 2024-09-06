06 сентября 2024, 02:56

Власти назвали имя убитого на Украине силовика из Чечни

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рустам Товбетиров из Ножай-Юрта убит в зоне военных действий на Украине, сообщила районная газета. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми не менее 208 бойцов из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", ко 2 сентября власти официально признали убитыми на Украине как минимум 2510 военных из регионов СКФО и 2291 из регионов ЮФО.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Имя очередного военного из Чечни, убитого на Украине, было названо в публикации Ножай-Юртовской районной газеты «Халкъан дош», которую выпускает администрация муниципалитета. 

Согласно публикации, уроженец Ножай-Юрта Рустам Товбетиров участвовал в боевых действиях с октября 2022 года, будучи командиром минометной батареи “в составе Минобороны”. 

Товбетиров был убит в мае 2023 года в районе Марьинки. Его посмертно наградили орденом Мужеств. Кроме того, ему присвоили звание Къонах (Герой Чеченской Республики).

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 208 бойцов из Чечни.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Кавказский узел" также опубликовал справку "Главное о кадыровцах на Украине". 

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Примечание:

"Дудаев обвинил Украину и Запад в информатаках на спецназ "Ахмат"" "Военный из Дагестана убит на Украине", "Два бойца из Ингушетии убиты в военной операции". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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