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16:31, 12 февраля 2025

Росгвардеец из Чечни убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Старший сержант Джебир Матрашов убит в военной операции. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 228 бойцов из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", Мамед Эльбукаев стал как минимум 227-м бойцом из Чечни, убитым в военной операции на Украине, о котором сообщалось официально.

Заместитель командира взвода патрульной роты старший сержант Джебир Матрашов убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня ЧГТРК "Грозный".

Джебир Матрашов родился в селе Ножай-Юрт Ножай-Юртовского района Чечено-Ингушской АССР. Службу начал в марте 2009 года в должности стрелка патрульной роты специального моторизованного полка имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. В феврале 2013 года он был назначен на должность заместителя командира взвода патрульной роты специального моторизованного полка. С самого начала специальной военной операции старший сержант Джебир Матрашов в участвовал в боях в Херсонской области. Посмертно награжден орденом Мужества и званием героя Чечни, говорится на сайте телекомпании. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 228 бойцов из Чечни.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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