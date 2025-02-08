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23:16, 8 февраля 2025

Военный из Чечни убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мамед Эльбукаев убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 227 бойцов из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", Альбек Махмудов стал как минимум 226-м убитым в военной операции бойцом из Чечни, о котором сообщалось официально.

О том, что уроженец Грозного, командир мотострелкового батальона 40-летний Мамед Эльбукаев 29 июля 2022 года убит в Запорожской области сообщило в своем Telegram-канале отделение госфонда "Защитники Отечества" по Чечне, отчитываясь о визите к матери военного.

"До участия в СВО Мамед служил в Минобороны. Он заключил контракт на трехмесячную службу в зоне проведения спецоперации", - говорится в сообщении. У него остались двое детей.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 227 бойцов из Чечни.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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