Росгвардеец из Чечни убит на Украине

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Рядовой Альбек Махмудов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 226 бойцов из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", к 22 января официально признаны убитыми в военной операции не менее 225 бойцов из Чечни.

Водитель-разведчик разведывательной роты рядовой Альбек Махмудов, убит в ходе СВО, сообщило управление Росгвардии по Северному Кавказу в своем Telegram-канале 22 января.

Альбек Махмудов родился в селе Шали Шалинского района Чечено-Ингушской АССР. Службу по контракту начал в марте 2015 года в отдельном специальном моторизованном батальоне внутренних войск МВД России (с. Ведено). В военной операции на Украине участвовал с ее начала. Убит в районе города Берислав Херсонской области. Посмертно он награжден орденом Мужества и званием героя Чечни, сообщила в тот же день телекомпания "Грозный" на своем сайте.