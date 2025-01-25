RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:34, 25 января 2025

Росгвардеец из Чечни убит на Украине

Плакат в память об Альбеке Махмудове. Скриншот фото с сайта ЧГТРК "Грозный" от 22.01.25, https://grozny.tv/news/army/66789.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рядовой Альбек Махмудов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 226 бойцов из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", к 22 января официально признаны убитыми в военной операции не менее 225 бойцов из Чечни.

Водитель-разведчик разведывательной роты рядовой Альбек Махмудов, убит в ходе СВО, сообщило управление Росгвардии по Северному Кавказу в своем Telegram-канале 22 января.

Альбек Махмудов родился в селе Шали Шалинского района Чечено-Ингушской АССР. Службу по контракту начал в марте 2015 года в отдельном специальном моторизованном батальоне внутренних войск МВД России (с. Ведено). В военной операции на Украине участвовал с ее начала. Убит в районе города Берислав Херсонской области. Посмертно он награжден орденом Мужества и званием героя Чечни, сообщила в тот же день телекомпания "Грозный" на своем сайте.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 226 бойцов из Чечни.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Бойцы в аэропорту Грозного. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Рамзана Кадырова от 24.01.25, https://t.me/RKadyrov_95/5443.
00:19, 25 января 2025
Новая группа бойцов вылетела из Грозного в зону военной операции
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау. Фото: Акимат Мангистауской области
13:21, 24 января 2025
Достоверность расшифровки переговоров экипажа AZAL поставлена под сомнение
Мужчина в колонии. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
06:08, 24 января 2025
Близкие заявили о фабрикации уголовного дела против жителя Чечни
Девушка стоит у окна. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
04:10, 24 января 2025
Кризисная группа СК SOS* вынужденно сменила шелтер после работы с Заирой Пировой
Тонировка машины. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/news/society/148458/
18:12, 23 января 2025
Правозащитники оценили новый этап борьбы с тонировкой в Чечне
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
08:53, 6 января 2025
BERG...man Tbilisi
46
Алаудинов о контрнаступе ВСУ в Курской области и вопросы к русским пленным
Фото
17:50, 30 декабря 2024
Ветер с Апшерона
4
Пехотинец против командующего
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Теракт в аэропорту "Домодедово". Москва, 24 января 2011 г. Фото: Yuri Timofeyev (RFE/RL) Теракт в аэропорту Домодедово 24 января 2011 года

Видео с камер видеорегистратора. Скриншот https://oxu.az/ru/proisshestviya/ Имишли: гибель детей и уличные беспорядки

Блогеры
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Фото
13:16, 11 января 2025
BERG...man Tbilisi
45
Алаудинов о предателях и иноагентах. Встреча с Мильчаковым. Критика власти или хайп?
Фото
08:20, 9 января 2025
BERG...man Tbilisi
24
Уже и Кадыров против тонировки, но что мешает возу сдвинуться с места?
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Шествие в Тбилиси. 25 января 2025 года. Фото: Tabula https://t.me/Tbilisi_life/36401
25 января 2025, 16:57
Участники шествия в Тбилиси потребовали освободить задержанных

Кормовая часть севшего на мель танкера "Волгонефть-239". Фото: пресс-служба правительства России https://t.me/government_rus/18416
25 января 2025, 14:58
Завершена откачка мазута из танкера у мыса Панагия

Участники акции протеста в Тбилиси. Скриншот фото Publika от 24.01.25, https://www.facebook.com/publika.ge/posts/pfbid02i5Urx37vBj9LQAqphZgX4kuoQMbMGbgoh9fZJKdLfaejds9uQKmx3H8x6PTpg3ybl (деятельность владеющей соцсетью компании Meta запрещена в России).
24 января 2025, 23:33
Марши в поддержку политзаключенных прошли в Тбилиси и Батуми

Айсель Умудова. Скриншот видео https://www.facebook.com/watch/?v=253840832570401
24 января 2025, 15:37
Журналистка Meydan TV оставлена под арестом

Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Показать больше