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13:47, 22 января 2025

Боец из Чечни убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Айнуди Джабраилов из Гудермеского района погиб в ходе специальной военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 225 бойцов из Чечни.

Как информировал "Кавказский узел", на 11 января представители властей и силовики официально признали, что в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине убиты как минимум 224 бойца из Чечни.

В зоне СВО убит Айнуди Джабраилов 1992 года рождения из села Нойберу Гудермеского района. О его смерти стало известно из сообщения филиала фонда "Защитники Отечества" ЧР в соцсети "Вконтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 225 бойцов из Чечни.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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