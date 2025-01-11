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11:24, 11 января 2025

Трое бойцов из Чечни убиты на Украине

Орден Мужества. Фото: пресс-служба главы Ингушетии - https://t.me/MAKalimatovvv/7320

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Музаев Мансур, Усан Оразманбетов и Сулейман Хизриев убиты в военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 224-х бойцов из Чечни.

Как информировал "Кавказский узел", на 4 января представители властей и силовики официально признали, что в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине убит как минимум 221 боец из Чечни.

В зоне СВО на Украине убит Музаев Мансур из села Герменчук Шалинского района, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" филиал в Чечне госфонда "Защитники Отечества". Фонд создан по указанию президента России Владимира Путина.

В другой публикации филиал госфонда сообщил о передаче ордена Мужества родственникам другого убитого на Украине бойца из Шалинского района – Усана Оразманбетова, а также медали "За отвагу" убитому в военной операции Сулейману Хизриеву из Шали.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 224-х бойцов из Чечни.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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