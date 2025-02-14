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13:34, 14 февраля 2025

Боец со Ставрополья убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дмитрий Дацко убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 584 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 6 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 583 бойцов из Ставропольского края.

В военной операции погиб Дмитрий Дацко, сообщил 12 февраля в своем телеграм-канале глава Апанасенковского муниципального округа Денис Климов. "Дмитрий Александрович служил в рядах российской армии в должности оператора отделения захвата штурмовой роты", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 584 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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