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14:05, 6 февраля 2025

Боец со Ставрополья убит в военной операции

Военный в поле. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Гребнев из Новопавловска убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 583 бойцов из Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", на 31 января представители власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 382 бойцов из Ставропольского края.

На Украине убит военнослужащий Владимир Гребнев из Новопавловска, сообщила 27 января на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Кировского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 583 бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

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