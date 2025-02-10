Оперштаб Кубани отчитался о завершении демонтажа части танкера "Волгонефть-239"

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Специалисты завершили демонтаж верхней части кормы танкера, выброшенного на мель у краснодарского побережья после крушения в Черном море.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 января специалисты сообщили, что выполнить полный демонтаж танкера "Волгонефть-239" планируется до 31 марта. 3 февраля водолазы обследовали дно на наличие возможного загрязнения мазутом в районе прибрежного комплекса "Анапское взморье" и заказника "Большой Утриш". Следов мазута обнаружено не было.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

"На кормовой части завершили демонтаж двух уровней жилой надстройки и капитанской рубки. Далее специалисты приступят к следующему, самому сложному этапу - демонтажу нижней части корпуса", - говорится в сообщении, опубликованном вечером 9 февраля в оперштабе Краснодарского края. Крупные металлические секции демонтируют с помощью специализированной техники. Затем электрогазосварочным оборудованием их разрезают на более мелкие фрагменты, которые направляют на переработку на одно из предприятий Кубани.

Напомним, ранее власти заявили, что пляжи Анапы и Темрюкского района будут очищены от мазута и восстановлены к летнему сезону 2026 года. Опрошенные "Кавказским узлом" экологи отметили, что море на протяжении еще нескольких лет будет периодически выбрасывать мазут на пляжи Анапы, создавая антисанитарию, а купающиеся будут видеть на воде радужную пленку.

Специалисты заявили, что после разлива мазута в Керченском проливе восстановление биосистемы Черного моря займет до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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