Дайверы обследовали дно близ Большого Утриша

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На расстоянии 150-200 метров от Большого Утриша на камнях под водой нет следов мазута, сообщил представитель Русского географического общества. Директор заповедника "Утриш" проинформировала, что на его территории нет ни загрязнений, ни погибших животных.

Как писал "Кавказский узел", волонтеры добиваются допуска на территорию заповедника "Утриш" для осмотра береговой полосы и помощи пострадавшим от мазута птицам.

Сегодня мониторинговая группа провела обследование дня на наличие возможного загрязнения мазутом в районе прибрежного комплекса "Анапское взморье" и заказника "Большой Утриш". "Обследование выполнялось в районе лестницы "800 ступеней", поселка Супсех, в районе озера Змеиное, поселка Большой Утриш и в районе ВДЦ "Смена", поселка Сукко на удалении от берега 150 - 200 метров. Загрязнений нефтепродуктами морского дна и акватории Черного моря не обнаружено. На данный момент дно чистое, мазута на камнях не обнаружено", - говорится в сообщении в Telegram-канале дайвинг-клуба "Другое измерение".

Обследование проводили представитель Минприроды Кубани, отвечающий за особо охраняемые природные территории, президент Федерации парусного спорта Анапы, а также представитель Краснодарской краевой экологической общественной организации - центр подводных исследований "Другое измерение", член Мостовского районного отделения Русского географического общества Юрий Кашин.

Директор заповедника "Утриш" Ольга Шваб 1 февраля сообщила, что "с момента разлива заповедник работает в режиме повышенной готовности". "Сотрудники ведут постоянное патрулирование территории на предмет загрязнения нефтепродуктами береговой полосы и акватории. Загрязняющих веществ не обнаружено. Объектов животного и растительного мира со следами нефтепродуктов также не обнаружено. Погибших животных нет", - следует из видеосообщения, которое опубликовал в своем Telegram-канале блогер Юрий Озаровский.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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