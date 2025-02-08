Регионы юга России подвергались атакам дронов

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В Волгоградской области обломки дрона упали на территорию нефтеперегонной станции, а на Кубани повреждения получили несколько жилых домов.

Как информировал "Кавказский узел", минувшей ночью в результате атаки беспилотников повреждения получили несколько жилых многоэтажек в Первомайском районе Ростова-на-Дону.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны обезвредили 18 беспилотников над территорией Ростовской области, 11 дронов – над территорией Волгоградской области и два – над Краснодарским краем, сообщило сегодня в своем телеграм-канале Минобороны.

В Волгоградской области обломки сбитого дрона упали на территорию нефтеперегонной станции в Кумылженском районе, пожара не возникло. Повреждений жилых объектов и пострадавших нет, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация региона.

Целью атаки дронов в Краснодарском крае были гражданские объекты в Славянском районе. В результате падения обломков беспилотников в пяти домах повреждены кровли, разбиты окна. Пострадавших нет, сообщил сегодня в своем телеграм-канале губернатор края Вениамин Кондратьев.

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