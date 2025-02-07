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13:26, 7 февраля 2025

Новые выбросы мазута обнаружены в Анапе

Выброс мазута на пляже в Анапе. Фото: телеграм-канал «Макс Анапский»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Повторные выбросы мазута обнаружены на четырех участках побережья в Анапе.

Как писал "Кавказский узел", глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

К 1 февраля с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено почти 177 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. Ранее, 13 января, на пляжах было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. Просеивание песка, защитные рвы и сети малоэффективны и не помогут полностью очистить пляжи, указали экологи. 

Сегодня в Анапе представители муниципалитетов на закрепленных за ними участках берега нашли новые выбросы мазута, сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"В частности, загрязнения на береговой линии подтвердили представители Краснодара, Выселковского, Калининского и Лабинского районов. Во всех случаях фракции мазута – у самого берега, защитные сооружения не допустили распространения нефтепродуктов на основную территорию пляжей. В первую очередь муниципалитеты приступили к оперативной уборке повторных выбросов", - говорится в публикации.

Из-за холода и сильного ветра организованные группы волонтеров сегодня не работают на уборке прибрежной полосы Анапы, сообщили краевые власти.

"Накануне погода позволила работать на берегу не более 2 часов. С учетом того, что 7 февраля ситуация не улучшилась – также дует сильный ветер и температура около нуля, принято решение не выводить на уборку до улучшения условий", - отмечается в сообщении оперштаба.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет.

Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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