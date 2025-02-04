Жительницы Новолакского района рассказали о многолетней борьбе за право на жилье

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Чиновники не вникают в проблемы жителей Новолакского района, добивающихся права на жилье в Новострое уже десятки лет, рассказали местные жители, выразив надежду на справедливое разбирательство в суде.

Как писал «Кавказский узел», две жалобы властей на решения в пользу жителей Новолакского района, добивающихся прав на жилье в Новострое, оставлены без удовлетворения по формальным признакам, по трем искам Верховный суд Дагестана отменил решения суда первой инстанции. Юрист Джамиля Будайчиева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что Новолакский районный суд удовлетворил в целом 16 исковых заявлений в интересах семей, чьи интересы она представляет, о признании незаконным решения комиссии правительства РД по вопросам реабилитации и переселения от 19 декабря 2023 года и 13 июля 2023 года, поданных истцами - главами семей, подлежащих переселению на новое место жительства из Новолакского района по государственной программе переселения лакского населения на новое место жительства.

Около 700 семей жителей Новолакского района не включены в списки переселяемых на новое место жительства по формальным причинам, эти отказы обжалуются в судах, а главной проблемой стала незаконная передача земель, рассказали в октябре 2024 года участники встречи по проблеме переселенцев.

Основаниями для отмены или изменения судебных актов в кассационном порядке кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов, изложенных в обжалованном судебном акте, обстоятельствам административного дела, неправильное применение норм материального права, нарушение или неправильное применение норм процессуального права, если оно привело или могло привести к принятию неправильного судебного акта, сообщила юрист Джамиля Будайчиева, комментируя отмену решения суда первой инстанции Верховным судом Дагестана.

"В апелляционных определениях Судебная коллегия Верховного Суда РД, кроме других обстоятельств, ссылается также на отсутствие в материалах дела доказательств получения услуг на территории района, доказательств обращения на территории района за медицинской помощью, отсутствия чеков об оплате оказанных на территории района услуг административными истцами. Следует учесть, что жители Новолакского района для получения медицинских услуг выезжают в Хасавюрт или в Махачкалу, так как в селах отсутствуют оснащенные для оказания специализированной медицинской помощи кабинеты, нет высококвалифицированных врачей. В селах нет таких гастрономов и супермаркетов, в которых люди могли бы закупать необходимые для бытовых нужд товары, с получением чеков либо заключением каких-либо договоров - к примеру, договор поставки мебели, и других услуг", - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Будайчиева.

Решение Верховного суда Дагестана, по словам юриста, будет обжаловано в Пятом кассационном суде общей юрисдикции Пятигорска.

Жительница Новолакского района Земфира Ахмедханова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что ожидает переселения на новое место жительства около 30 лет. Конкретную дату, по ее словам, власти не озвучивали. "У меня из сельсовета была справка о том, что я инвалид 3 группы, у меня ребёнок инвалид детства, и на основании этого обещали, что как льготнику, построят дом и переселят вне очереди. Но льготный список впоследствии куда-то пропал. Куда только я не обращалась, приходил ответ - ваша просьба рассматривается, и ничего не изменилось!", - говорит Земфира.

Из списков переселенцев ее не исключили, уточнила она. В настоящее время новое жилье ей не выделено.

Старый дом в Новолакском районе был построен в 1968 году. "Моя мать была в списках на переселение, но после ее смерти ее вычеркнули оттуда. Я вступила в наследство и переоформила дом на себя. У нас было четверо детей в семье. Сестра умерла, брат трагически погиб. До сих пор нам не дают возможности переселиться на новое место жительства. Никакой компенсации за оставленное жилье нам не предоставили", - говорит женщина.

Жилые дома, построенные до 1944 года, подлежат возврату лицам чеченской национальности по акту приема-передачи на безвозмездной основе. После заселения в дом на новом месте жительства в течение двух месяцев переселенец обязуется сдать старый дом. Построенные лакцами за свой счет после 1944 года дома не подлежат безвозмездной передаче. Они возвращаются государству на возмездной основе, производится выплата компенсации за оставляемые жилые дома. Владелец дома также может его продать по рыночной стоимости.

Земфира Ахмедханова рассказала, что в старом доме никто не проживал, но она регулярно приезжала туда поддерживать его в нормальном состоянии.

"Недавно выяснилось, что дом оказался сданным по акту лицу чеченской национальности, подделав мою подпись. Я инвалид 3 группы, без одного лёгкого. У меня бронхит с астматическим давлением, сахарный диабет. Я же не могу постоянно находиться там. Я плачу за этот дом все налоги, у меня документы на право собственности, какой закон я нарушила? Когда я начала требовать аннулировать данный акт, дом был кем-то разрушен", - сообщила Ахмедханова.

Юрист Джамиля Будайчиева сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что по данному факту составлено заявление в ОМВД Новолакского района, где собран материал проверки, и назначена почерковедческая экспертиза.

Земфира Ахмедханова рассказала, что ранее проживала на съемной квартире, за которую платила около 25 тысяч рублей в месяц, когда ее пенсия составляет 12 тысяч рублей. Помогали финансово родственники.

Сейчас она проживает в Новострое у родственников, они попросили к ним переехать, чтобы не платить за квартиру.

"У родственников тоже большая семья, трое детей, невестка, мать. Я хочу наконец жить в своем доме", - сказала Земфира.

Жительница Новолакского района Патима Омарова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что она исключена из очереди на переселение, по причине того, что ранее вышла замуж за пределы Новолакского района.

"В связи с чем принято такое решение, неизвестно, хотя мой муж с соседнего села Дучи. Старый дом в Новолакском районе мы сдали, сейчас живем на квартире в Махачкале", - рассказала Патима Омарова.

Сейчас ее дело рассматривается в судах. В Новолакском районном суде процесс был выигран, по апелляционным жалобам правительства Дагестана и управления правительства Дагестана по вопросам переселения дело будет рассматривать Верховный суд Дагестана.

«Из 700 семей жителей Новолакского района, не включенных в списки переселяемых на новое место жительства, 320 получили отказ по причине того, что женщины из Новолакского района вышли замуж за пределы данного района и были там прописаны. Согласно разъяснениям от 2007 года, они якобы не имели права выходить замуж за пределами Новолакского района, а в случае развода возвращаться в собственные дома. Уникальный правовой прецедент: женщины Новолакского района, чтобы получить статус переселенцев, должны были выходить замуж только за своих односельчан, работать только в Новолакском районе, рожать детей тоже только в районе. Приходится обжаловать в судах незаконные отказы, удовлетворено более 20 исковых заявлений», - ранее рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Джамиля Будайчиева.

Напомним, в феврале 2024 года местные активисты заявили, что восстановление Ауховского района, которое планировалось завершить к 2025 году, фактически остановлено. Жители села Гамиях Новолакского района в марте обратились в главе Дагестана с требованием ввести мораторий на приватизацию земель на территории, на которой должен быть восстановлен Ауховский район.

26 сентября 2024 года следственное управление (СУ) СКР по Дагестану отчиталось о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников из Новолакского района о мошенничестве при оформлении земельных участков. Сотрудники районной администрации составили подложные документы на получение в селе Новолакское участков 40 жителями, которые не являются переселенцами, привело ведомство версию следствия в своем телеграм-канале. Махинации с землями Новолакского района Дагестана мешают восстановлению исторической справедливости в отношении потомков депортированных в 1944 году чеченцев. Хотя Следком и заявил, что чиновники пытались незаконно передать в частные руки 40 земельных участков, но на самом деле таких участков может быть в десятки раз больше, считает председатель Общественного совета "Аух" Арби Батырсултанов.

"Кавказский узел" также писал, что 5 августа 2024 года Общественный совет чеченцев Дагестана обратился к властям из-за раздачи земель в Казбековском районе, которые должны отойти к Ауховскому району. Запланированная властями передача земель перечеркивает планы восстановления района, заявили активисты.

Напомним, Ауховский район, в котором компактно проживали чеченцы-аккинцы, был ликвидирован в 1944 году после сталинской депортации чеченцев и ингушей. На части этой территории образован Новолакский район и заселен лакцами, а часть была передана Казбековскому району и заселена аварцами.

В 1957 году чеченцам-аккинцам, как и остальным депортированным вайнахским народам, разрешили вернуться на историческую родину. С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

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