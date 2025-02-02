Спецназ силой разогнал акцию протеста в Тбилиси

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Участники акции протеста в столице Грузии сегодня были разогнаны силами спецназа, десятки человек задержаны.

Как писал "Кавказский узел", сегодня активисты анонсировали акцию протеста, планируя перекрыть выезд из Тбилиси около торгового центра на аллее Агмашенебели. МВД в связи с этим выступило с предостережением о недопустимости нарушения закона. Вечером силовики задержали не менее четырех участников акции протеста, перекрывших движение по автодороге в Тбилиси.

Ранее сегодня перед торговым центром "Тбилиси молл" несколько сотен человек потребовали освободить задержанных на акциях протеста. К торговому центру было стянуто значительное число силовиков. Позднее число протестующих выросло, и они перекрыли автодорогу на выезде из Тбилиси.

Известны имена "около 24 задержанных на сегодняшней акции протеста (вероятно, не окончательная цифра)", пишет в 21.56 мск телеграм-канал Tbilisi life. "Про большую часть до сих пор неизвестно, где они", - отмечают авторы канала. По их данным, рагбист Леван Оболадзе находится в госпитале Ингороква, но в каком он состоянии, пока неизвестно.

Ассоциация молодых юристов (GYLA) обратилась к генпрокуратуре Грузии с требованием начать уголовное преследование против главы спецназа Грузии Звиад Харазишвили (Хареба) и приостановить его полномочия. По информации GYLA, снятые во время разгона акции протеста кадры подтверждают, что насилие против задержанного и личное участие в этом руководителя спецназовцев.

Журналистка "Мтавари архи" Дея Мамисеишвили на своей странице в соцсети также сообщает, что полиция применила к ней физическое насилие, передает корреспондент "Кавказского узла".

Исходя из опубликованного видео, журналистке силой помешали вести видеофиксацию.

"Выкладываю это видео только для того, чтобы вы знали, кого вы называете полицией. Знайте, что когда вас арестуют, вам не избежать ударов, оскорблений и тысячи унизительных слов", - цитирует Мамисеишвили телеграм-канал "Тбилиси Грузия".

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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