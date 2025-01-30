Оперштаб рапортовал об очистке от мазута части дна у Витязево

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Около 20 мешков мазута и грунта каждый весом примерно по 50 килограммов ежедневно собирают водолазы МЧС у пирса близ Витязево, часть дна уже очищена.

Как писал "Кавказский узел", к 26 января водолазы подняли со дна Черного моря сотню мешков с мазутом для вывоза его с пляжа поселка Витязево под Анапой.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Водолазы МЧС с начала проведения работ совершили более 170 спусков под воду. Под водой сначала собирают в мешки мазут и загрязненный грунт для того, чтобы его можно было транспортировать на берег и увезти на утилизацию. Мешки складываются у пирса под водой, затем их поднимают, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

"Вынуждены действовать по погодным условиям. Но мы не сбавляем темпов. Среднесуточный темп сбора – порядка 20 мешков", - сообщил представитель МЧС. Он пояснил, что 29 января было собрано меньше мазута под водой из-за волн. "Мы были вынуждены пойти на это, чтобы обеспечить безопасность наших специалистов", - сказал представитель ведомства.

Водолазы МЧС России начали работу от конца пирса и постепенно продвигаются в сторону берега, часть участков уже очищена от мазута.

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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