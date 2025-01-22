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23:28, 22 января 2025

Протесты против политики властей и ареста Амаглобели продолжаются в Тбилиси

Участники акции протеста у парламента Грузии. Скриншот фото Publika от 22.01.25, https://www.facebook.com/photo?fbid=1353914396008107&set=pcb.1353914472674766 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).

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На 56-й день протестов против приостановки евроинтеграции участники акции перекрыли движение у парламента Грузии. Днем у законодательного органа прошла акция в поддержку основателя "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели.

Как писал "Кавказский узел",  18 января участники шествия в Тбилиси надели маски, протестуя таким образом против запрета закрывать лицо на акциях протеста, силовики задержали на акции семь человек.

У здания парламента Грузии сегодня вечером возобновилась акция протеста. Участники акции перекрыли автомобильное движение по проспекту Руставели.

На 56-ой день непрерывного протеста требования участников акции остаются неизменными – назначение новых парламентских выборов и освобождение всех задержанных в ходе акций, проинформировало "Интерпрессньюс".

Сегодня днем у парламента Грузии прошла акция  «Солидарность и свобода для Мзии Амаглобели!». Друзья и коллеги директора и основательницы "Batumelebi" и "Netgazeti", журналистки Мзии Амаглобели призвали ее прекратить голодовку, отметив, что беспокоятся зе ее здоровье.

В ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной задержания журналистки стал плакат с призывом начать всеобщую забастовку, который она наклеила на стену. Амаглобели пояснила, что, когда ее освободили, она оказалась в давке и, пытаясь выбраться, случайно задела рукой начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Он сразу задержал журналистку. 13 января ей было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, Амаглобели грозит до семи лет заключения. 14 января Батумский горсуд отправил журналистку под арест. 20 января стало известно, что Амаглобели объявила голодовку в знак протеста против уголовного преследования и ареста.

Акция протеста против приостановки евроинтеграции традиционно прошла сегодня и в Батуми, проинформировало RusNews .

Акция сегодня прошла и  Душети (городе в Мцхета-Мтианети). Центральная улица была перекрыта на несколько часов. Участники акции протеста прибыли к мемориалу героям, погибшим в Абхазии, и  развернули флаги Грузии и Евросоюза, сообщила сегодня телекомпания "Пирвели".

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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