Оппозиция сообщила о нападении на двух соратников в Тбилиси

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В Тбилиси на одного из лидеров коалиции "Сильная Грузия" Сабу Буадзе и представителя партии "Лело" Рамаза Мандарию было совершено нападение. Оппозиция обвинила полицию в бездействии и считает, что нападение было совершено по политическим мотивам.

Как писал "Кавказский узел", 18 января участники шествия в Тбилиси надели маски, протестуя таким образом против запрета закрывать лицо на акциях протеста. В столице были задержаны не менее семи сторонников евроинтеграции.

На одного из лидеров коалиции "Сильная Грузия" Сабу Буадзе и главу региональной организации партии "Лело" Рамаза Мандарию 18 января было совершено нападение в Тбилиси. На Буадзе неизвестный напал с ножом, который затем он выронил, но нож не вызвал интереса у прибывших на вызов силовиков, а Мандарию ударили камнем.

"Имели место словесные оскорбления и попытки причинения телесных повреждений. Ко мне приходила полиция, но я не собираюсь сотрудничать с полицией", - рассказал 19 января корреспонденту "Кавказского узла" Саба Буадзе.

"Сильная Грузия" опубликовала 19 января специальное заявление по поводу нападения, в котором подчеркивается, что полиция не провела никаких следственных действий, не изъяла нож и не допросила потерпевшего.

"Нож до сих пор хранится в штаб-квартире "Сильной Грузии" в Сабуртало. Пострадавшая сторона, члены партии, которые также стали объектами нападавших, и очевидцы не были опрошены. Камеры наружного наблюдения до сих пор не изъяты. Отметим, что злоумышленников можно легко опознать по видео, записанному на телефон", - говорится в заявлении. По мнению членов коалиции, это может свидетельствовать о том, что полиция не заинтересована в расследовании инцидента, а действия нападавших обусловлены политическими причинами.

"Напали на нашего коллегу Сабу Буадзе и его однопартийца. К сожалению, уличное насилие уже не новость. Ни Сабу, ни кого-либо другого этим не запугать – мы все знаем, с каким риском сталкиваемся, и спокойно принимаем его. Таким поведением партия Иванишвили приближает свой конец и усугубляет совершаемое ею преступление", - написал в Facebook* один из лидеров партии "Площадь свободы" Леван Тцуткиридзе.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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