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02:32, 19 января 2025

Не менее семи сторонников евроинтеграции задержаны в Тбилиси

Участники акции протеста в Тбилиси. 18 января 2025 г. Фото корреспондента "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции протеста в Тбилиси пытались отбить у силовиков соратника, произошла стычка. Задержаны не менее семи активистов. Протестующие сообщили о похищении двух соратников Отара Кварацхелии и Рати Ткемаладзе, позднее выяснилось, что их увезли в изолятор.

Как писал "Кавказский узел", 18 января участники шествия в Тбилиси надели маски, протестуя таким образом против запрета закрывать лицо на акциях протеста.

Не менее семи человек задержаны во время протестной акции в Грузии, которая прошла 18 января у отделения полиции, ее участники провели шествие в масках, протестуя против запрета носить их на акциях. Силовики через какое-то время стали задерживать одного из демонстрантов, другие участники акции пытались им помешать. В ходе стычки была разбита стеклянная дверь отделения полиции, пишут "Новости-Грузия".

Известны имена семи задержанных - Сона Каландадзе, Гурам Мацхонашвили, Мариам Паичадзе, Тамара Джумашвили, Роман Акопов и девушка по имени Мариам. "В пабликах вспоминают, что во время ковида в 2020 году люди получали штрафы по 3000 лари за отсутствие масок. Теперь же нас штрафуют за неношение масок, а размер штрафа увеличился", - написала на своей странице в соцсети Facebook* блогер Мария Эксер.

По мнению участников митинга, два месяца противостояния с полицией дали свои результаты. 

"Главный результат - это то, что международное сообщество не признало результатов фальсифицированных выборов, не признало выборов президента. Запад наложил санкции на Иванишвили и других представителей власти", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" предприниматель Георгий Божадзе. 

По его словам, даже некоторые сторонники действующей власти меняют свое мнение по поводу происходящего в Грузии. "Несмотря на политику, мы остаемся соседями, знакомыми. Приходится общаться. Они постепенно вникают в наши доводы, начинают понимать, что не все так, как им представлялось на день объявления результатов выборов", - отметил он.

Участница митинга Мариам Джохадзе считает, что протестовать нужно до тех пор, пока не будут выполнены все требования. "Реальным результатом станет освобождение всех незаконно задержанных, которые являются на сегодняшний день политическими заключенными. И конечно, то, что санкции, которые приняты международным сообществом и наложены на членов "Грузинской мечты", имеют большое значение", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Тбилиси Ника посетовал, что в акции 18 января приняло участие не так много людей. "Сегодня нужно было больше людей на акции. К сожалению, пришло не так много людей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Георгий Божадзе тоже отметил небольшое число участников акции. "Я прихожу каждый день, мы ждем, когда выйдут другие наши друзья и знакомые", - добавил он.

Вечером активисты сообщили, что двух их товарищей, которые шли с митинга протеста, похитили неизвестные люди. "Двоих людей похитили около метро "Руставели". Полиция ничего не делает", - рассказала участникам митинга, на котором присутствовал корреспондент "Кавказского узла", Элене.

Позднее о похищении активисты сообщили в соцсетях. "Отар Кварацхелия и Рати Ткемаладзе были похищены. Неизвестные со станции метро "Руставели" посадили их в машину, мы вызвали полицию, но они лишь оформили протокол. Свидетели видели номера автомобилей", - написал в соцсети Facebook* пользователь "Дедамидис Гаремо".

В телеграм-канале "Новости-Грузия" опубликовано видео, как утверждается, момента задержания молодых людей. На нем девушка, крича надрывно по-грузински, пытается препятствовать проезду автомобиля без опознавательных знаков, на котором, видимо, увозят задержанных. К ней подходит мужчина, что-то пытается сказать, но, не получив адекватной реакции, уходит. "Судя по видео, можно сделать вывод, что это либо сотрудники СГБ, либо криминальная полиция. Но если это задержание, зачем его проводить так, словно это похищение людей?!" - пишет автор публикации.

Позднее в нее внесены уточнения. Указано, что по данным на 01.06 по местному времени (00.06 мск) "в МВД выяснилось, что их увезли в изолятор в Дигоми".

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Беслан Кмузов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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