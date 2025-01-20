Открытое горение в здании администрации села Унцукуль ликвидировано

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В дагестанском селе Унцукуль, где загорелось здание администрации сельсовета, спасателям удалось предотвратить распространение огня на соседние строения.

"Кавказский узел" писал, в здании администрации дагестанского села Унцукуль вечером 19 января возник пожар, огонь распространился на 450 квадратных метров.

По данным на 23.39 мск, открытое горение в Унцукуле ликвидировано, сообщает в своем телеграм-канале МЧС Дагестана. Сейчас на месте происшествия проводятся проливка и разбор конструкций.

"Для тушения пожара были задействованы 37 человек и 12 единиц техники", - отмечает ведомство.

В связи с ЧП местные власти собрали совещание оперативного штаба. Согласно информации администрации Унцукульского района, в тушении пожара в задействованы унцукульские пожарные, а также расчеты из Гергебиля и Буйнакска.

"Благодаря своевременным мерам удалось предотвратить распространение огня на соседние здания и домовладения. Ведется активная работа по обеспечению безопасности жителей и устранению последствий происшествия", - говорится в телеграм-канале МО "Унцукульский район".

Ранее, в ноябре 2024 года, в высокогорном селе Хутрах Цунтинского района сгорели шесть жилых домов. Без крова остались 19 человек, в том числе девять детей. В тушении пожара участвовали местные жители.

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