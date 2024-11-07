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09:01, 7 ноября 2024

Шесть жилых домов сгорели при пожаре в Хутрахе

Пожар в горном селе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В высокогорном селе Хутрах Цунтинского района Дагестана при пожаре сгорели шесть жилых домов, власти пообещали компенсации сельчанам.

О том, что при пожаре в высокогорном селе Хутрах сгорели шесть жилых домов, сообщила администрация Цунтинского района.

"В результате стихийного бедствия 19 человек остались без крова, среди которых 9 несовершеннолетних детей", – привел сегодня ТАСС сообщение администрации.

В тушении пожара приняли участие местные жители, филиал фонда "Инсан" в Цунтинском районе объявил сбор помощи для пострадавших. Власти пообещали оказать помощь сельчанам в получении компенсации за утраченное имущество.

"Кавказский узел" также писал, что 30 сентября 2023 года пожар в Хутрахе охватил более 20 домов, в его тушении приняли участие более 500 сельчан.

Село Хутрах расположено около границы с Грузией, в 24 километрах от райцентра – селения Цунта. В нем живет около 700 человек, преимущественно дидойцы (цезы), входящие в аваро-андо-цезскую группу народностей. Местные жители заняты в основном сельским хозяйством, многие выезжают в поисках работы в другие города и районы республики. В Хутрахе есть средняя общеобразовательная школа, детсад, а также фельдшерско-акушерский пункт, указано на сайте администрации Цунтинского района.

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Автор: "Кавказский узел"

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