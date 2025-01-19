RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:20, 19 января 2025

В Дагестане загорелось здание администрации села

Пожар в Унцукуле. Фото: телеграм-канал "Спросите у Расула" https://t.me/askrasul/60725

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В здании администрации дагестанского села Унцукуль возник пожар. Огонь уже распространился на 450 квадратных метров.

По данным МЧС Дагестана, при прибытии на место пожара сотрудников ведомства зафиксировано открытое горение в двухэтажном здании, где располагается администрация села.

Огнем охвачена кровля здания, отмечается в телеграм-канале ведомства в 20.38 мск. Площадь пожара уже составила 450 квадратных метров. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Телеграм-канал "Спросите у Расула" в 21.03 мск опубликовал фотографию с места пожара, на которой видно, что огнем охвачены не только крыша, но и помещения на обоих этажах здания администрации.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре 2024 года в высокогорном селе Хутрах Цунтинского района сгорели шесть жилых домов. Без крова остались 19 человек, в том числе девять детей. В тушении пожара участвовали местные жители.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
00:18, 20 января 2025
Открытое горение в здании администрации села Унцукуль ликвидировано
22:17, 19 января 2025
В очереди на "Верхнем Ларсе" скопилось почти 1500 автомобилей
20:52, 19 января 2025
2
 Михаил Кавелашвили помиловал 613 осужденных
18:54, 19 января 2025
Запрещен выезд большегрузов через "Верхний Ларс"
17:55, 19 января 2025
Два бойца из Астраханской области убиты в военной операции
15:56, 19 января 2025
Военнослужащий с Кубани убит на Украине
Все события дня
Новости
02:16, 20 января 2025
Чечня стала лидером рейтинга по уровню преступности
На месте пожара в селе Унцукуль. Фото: телеграм-канал МО "Унцукульский район" https://t.me/uncukulskyraion/9799?single
00:18, 20 января 2025
Открытое горение в здании администрации села Унцукуль ликвидировано
16:56, 19 января 2025
Две жительницы Дагестана обвинены в осквернении Вечного огня
Агамет Каитмазов. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Ахтынского района от 18.01.24, https://t.me/pressa_akhty/13875
00:34, 19 января 2025
Четыре бойца из Дагестана убиты на Украине
Сотрудник рехаба. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
18:30, 18 января 2025
Сотрудник рехаба в Каспийске заподозрен в избиении пациента до смерти
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:29, 17 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
рецепт от минздрава: принимать раз в год после общественного резонанса
Фото
19:45, 9 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Дагестанский писатель в топе Яндекс Книг
Фото
22:03, 6 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
на выставке дагестанского художника
Все блоги
Справочник
Инспекторы на месте гибели тюленей, стоп-кадр видео "Россия 24" smotrim.ru Массовая гибель каспийских тюленей: версии специалистов

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Фото: lavizzara / Shutterstock.com, пресс-служба администрации Сочи. Коллаж "Кавказского узла". Борьба сочинцев за земли в нацпарке

Блогеры
Фото
09:29, 17 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
рецепт от минздрава: принимать раз в год после общественного резонанса
Фото
14:33, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
71
Хабиба сняли с рейса в США. России есть чему учиться?
Фото
19:45, 9 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Дагестанский писатель в топе Яндекс Книг
Фото
22:03, 6 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
на выставке дагестанского художника
Фото
14:56, 24 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
69
Периодическое копошение вокруг многоженства в РФ кем-то подогревается?
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Аликрам Хуршидов во время задержания в 2022 году. Фото: Turan https://turan.az/ru/obshhestvo/aktivist-musavat-arestovan-na-30-sutok-2154497
19 января 2025, 19:54
Оппозиционер Хуршидов арестован в Ширване на 10 суток

Ликвидация последствий выброса мазута на побережье в Анапе. Фото: пресс-служба оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/10774
19 января 2025, 14:57
Новые выбросы мазута найдены на пляжах Анапы

Сбор мазута у кормы танкера "Волгонефть-239". Кадр видео оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/1069
18 января 2025, 15:46
Более 1700 тонн смеси мазута и воды собрано у мыса Панагия

Волонтеры на пляже собирают мазут. Скриншот фото из Telegram-канала оперштаба Краснодарского края от 09.01.25, https://t.me/opershtab23/10176
17 января 2025, 20:49
Нагавкин попросил Путина отправить заключенных колоний-поселений в Анапу

Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Показать больше