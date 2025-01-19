В Дагестане загорелось здание администрации села

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В здании администрации дагестанского села Унцукуль возник пожар. Огонь уже распространился на 450 квадратных метров.

По данным МЧС Дагестана, при прибытии на место пожара сотрудников ведомства зафиксировано открытое горение в двухэтажном здании, где располагается администрация села.

Огнем охвачена кровля здания, отмечается в телеграм-канале ведомства в 20.38 мск. Площадь пожара уже составила 450 квадратных метров. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Телеграм-канал "Спросите у Расула" в 21.03 мск опубликовал фотографию с места пожара, на которой видно, что огнем охвачены не только крыша, но и помещения на обоих этажах здания администрации.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре 2024 года в высокогорном селе Хутрах Цунтинского района сгорели шесть жилых домов. Без крова остались 19 человек, в том числе девять детей. В тушении пожара участвовали местные жители.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.