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14:05, 10 ноября 2024

Погорельцы из села Хутрах разместились у родственников

Село Хутрах Цунтинского района Дагестана. Фото: Abulgafar, http://www.odnoselchane.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители дагестанского села Хутрах, чьи дома сгорели при пожаре, разместились у родственников. Благотворительный фонд доставил пострадавшим продукты и предметы гигиены.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября в высокогорном селе Хутрах Цунтинского района сгорели шесть жилых домов. Без крова остались 19 человек, в том числе девять детей. В тушении пожара участвовали местные жители.

Филиал фонда "Инсан" в Цунтинском районе объявил сбор помощи для пострадавших. Власти пообещали оказать помощь сельчанам в получении компенсации за утраченное имущество.

Погорельцы в настоящее время разместились у родственников, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель администрации муниципалитета.

По его словам, вопрос о компенсациях и их размере, а также о помощи в строительстве нового жилья для пострадавших будет решен после того, как специальная комиссия составит соответствующие акты.

На следующий день после пожара пострадавшим были доставлены продукты питания, предметы гигиены, а также школьные принадлежности для детей, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» представитель фонда "Инсан".

По 500 тысяч раздадим четырем пострадавшим семьям

«Для оказания помощи погорельцам села Хутрах объявлен сбор в размере 2 миллионов рублей, по 500 тысяч раздадим четырем пострадавшим семьям. Они собираются восстанавливать свои дома на старом месте», - рассказал он, отметив, что сбор планируется закрыть "через несколько дней".

Компенсация в случае утери жилья при пожаре полагается не всем, рассчитывать на нее может только собственник, у которого это жилье было единственным, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» юрист Али Алиев.

По его словам, в числе факторов, влияющих на право на компенсацию, - если пожар уничтожил все имущество, произошел по вине работников государственных или муниципальных служб, или имущество пострадало в результате чрезвычайной ситуации, к которой можно отнести лесные пожары.

Размер компенсационных выплат зависит от результата экспертизы

«Чтобы получить материальную помощь от государства, нужно обратиться в сельскую администрацию и представить необходимые документы. После этого назначается экспертиза, которая определяет оценку ущерба. Размер компенсационных выплат зависит от результата экспертизы», - рассказал юрист.

Напомним, 30 сентября 2023 года в селе Хутрах загорелись около 20 строений, к тушению пожара тогда также подключились местные жители. Пожар был полностью потушен к 1 октября, жертв и пострадавших не было.

В селе Хутрах живут около 700 человек, преимущественно дидойцы (цезы), входящие в аваро-андо-цезскую группу народностей. Местные жители заняты в основном сельским хозяйством, многие выезжают в поисках работы в другие города и районы Дагестана. В Хутрахе есть средняя общеобразовательная школа, детсад, а также фельдшерско-акушерский пункт, указано на сайте администрации Цунтинского района.

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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