Потушен пожар в Хутрахе

01 октября 2023, 05:06

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Спасатели полностью ликвидировали пожар в селе Хутрах в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября в селе Хутрах загорелись около 20 строений, к тушению пожара подключились местные жители.

Пожар в селе Хутрах в Дагестане полностью ликвидирован, по предварительным данным жертв и пострадавших нет, пишет сегодня, 1 октября "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по республике.

По данным ведомства, большое количество загоревшихся построек, как жилых, так и не жилых, связано с тем, кто они расположены террасами.

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