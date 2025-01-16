Министр обороны Нагорного Карабаха признан виновным в служебной халатности

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Суд признал бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна виновным в служебной халатности, наказание для него будет определено в ходе дополнительных слушаний.

Как писал "Кавказский узел", бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Джалал Арутюнян в сентябре 2022 года был обвинен в двух эпизодах халатного отношения к воинским обязанностям. В ноябре 2023 года суд оправдал его по одному из эпизодов - о событиях 7 октября 2020 года, когда в ходе 44-дневной войны карабахские войска понесли серьезные потери в живой силе и технике. Второй эпизод обвинения Арутюняна касается событий 11-12 октября 2020 года, когда Арутюнян перепутал приближающуюся группировку противника с карабахскими военными, благодаря чему ей удалось атаковать с тыла командный пункт. В суде показания против Арутюняна дали около 50 свидетелей.

Суд Сюникской области Армении признал бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна виновным в служебной халатности во время войны (часть 3 статьи 550 Уголовного кодекса Армении предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Адвокат потерпевших Липарит Симонян в комментарии журналистам назвал вердикт "справедливым". Он добавил, что, согласно новому уголовно-процессуальному кодексу Армении, вопрос о наказании Джалала Арутюняна будет решен судом в ходе дополнительных слушаний.

Адвокат Арутюняна Арсен Седракян, в свою очередь, назвал вердикт суда необоснованным и "крайне неожиданным". Он заявил журналистам, что обжалует решение суда, как только получит судебный акт.

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе велись боевые действия. Информация об этой эскалации карабахского конфликта приведена в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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