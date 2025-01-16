RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:42, 16 января 2025

Министр обороны Нагорного Карабаха признан виновным в служебной халатности

Джалал Арутюнян, стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=Wvfsygq1hj0

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд признал бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна виновным в служебной халатности, наказание для него будет определено в ходе дополнительных слушаний.

Как писал "Кавказский узел", бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Джалал Арутюнян в сентябре 2022 года был обвинен в двух эпизодах халатного отношения к воинским обязанностям. В ноябре 2023 года суд оправдал его по одному из эпизодов - о событиях 7 октября 2020 года, когда в ходе 44-дневной войны карабахские войска понесли серьезные потери в живой силе и технике. Второй эпизод обвинения Арутюняна касается событий 11-12 октября 2020 года, когда Арутюнян перепутал приближающуюся группировку противника с карабахскими военными, благодаря чему ей удалось атаковать с тыла командный пункт. В суде показания против Арутюняна дали около 50 свидетелей. 

Суд Сюникской области Армении признал бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна виновным в служебной халатности во время войны (часть 3 статьи 550 Уголовного кодекса Армении предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Адвокат потерпевших Липарит Симонян в комментарии журналистам назвал вердикт "справедливым". Он добавил, что, согласно новому уголовно-процессуальному кодексу Армении, вопрос о наказании Джалала Арутюняна будет решен судом в ходе дополнительных слушаний.

Адвокат Арутюняна Арсен Седракян, в свою очередь, назвал вердикт суда необоснованным и "крайне неожиданным". Он заявил журналистам, что обжалует решение суда, как только получит судебный акт.

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе велись боевые действия. Информация об этой эскалации карабахского конфликта приведена в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Флаги Армении и Азербайджана, фото: 1news.am
04:52, 15 января 2025
Активисты призвали Пашиняна отказаться от роспуска МГ ОБСЕ и отзыва исков к Азербайджану
Карабахские беженцы. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
02:05, 14 января 2025
Карабахские активисты назвали задачи по защите прав беженцев
Изображение монумента "Мы — наши горы". Фото "Кавказского Узла"
03:37, 11 января 2025
Более 24 тысяч карабахских беженцев уехали из Армении
Европейский суд по правам человека. Фото: https://www.coe.int/ru/web/portal/-/european-court-of-human-rights-updated-country-profiles-now-online
17:04, 10 января 2025
ЕСПЧ обязал Азербайджан предоставить информацию об армянских пленных
Джалал Арутюнян. Фото https://ru.wikipedia.org/wiki/Арутюнян,_Джалал_Анатольевич
03:09, 10 января 2025
Десятки свидетелей дали показания против Джалала Арутюняна
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
13:31, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
61
Пашинян о "дружбе со всеми". Что Армения с этого имеет? Сладкий компот vs подсолнечное масло
Фото
09:54, 15 января 2025
Ветер с Апшерона
4
Что думают в Азербайджане про американо-армянское партнерство?
Фото
17:05, 13 января 2025
Нагорные повороты. Карабах
1
Почему стало модно нападать на соседа
Все блоги
Справочник
Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Блогеры
Фото
13:31, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
61
Пашинян о "дружбе со всеми". Что Армения с этого имеет? Сладкий компот vs подсолнечное масло
Фото
09:54, 15 января 2025
Ветер с Апшерона
4
Что думают в Азербайджане про американо-армянское партнерство?
Фото
17:05, 13 января 2025
Нагорные повороты. Карабах
1
Почему стало модно нападать на соседа
Фото
08:15, 13 января 2025
Политическая география Южного Кавказа
Главные события 2024 года в Армении
Фото
18:21, 11 января 2025
Нагорные повороты. Карабах
28
Выставить все шиворот навыворот - для Баку нормальная ситуация
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Шамсаил Саралиев. Фото: https://saraliev.com/шамсаил-саралиев-провел-дистанционн/
15 января 2025, 17:29
Саралиев сообщил об обмене пленными с Украиной

Азер Гасымлы. Фото: https://musavat.ru/ru/news/zaderzhan-politolog-azer-gasymly_1126242.html
15 января 2025, 16:00
Суд оставил под стражей политолога Азера Гасымлы

Участники протестов в Тбилиси. 15 января 2025 г. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла"
15 января 2025, 10:26
Участники протестов в Тбилиси потребовали освободить задержанных

Гурам Мурванидзе. Скриншот фото Tbilisi Life от 13.01.24, https://t.me/Tbilisi_life/35825.
14 января 2025, 21:01
Оператор "Батумелеби" арестован на восемь суток

Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Показать больше