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03:09, 10 января 2025

Десятки свидетелей дали показания против Джалала Арутюняна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Показания против бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна дали около 50 свидетелей, обвинение требует признать Арутюняна виновным.

Как писал "Кавказский узел", бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Джалал Арутюнян в сентябре 2022 года был обвинен в двух эпизодах халатного отношения к воинским обязанностям. В ноябре 2023 года суд оправдал его по одному из эпизодов - о событиях 7 октября 2020 года, когда в ходе 44-дневной войны карабахские войска понесли серьезные потери в живой силе и технике. Второй эпизод обвинения Арутюняна касается событий 11-12 октября 2020 года, когда Арутюнян перепутал приближающуюся группировку противника с карабахскими военными, благодаря чему ей удалось атаковать с тыла командный пункт.

Дело бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна находится на завершающей стадии, в суде проходят заключительные выступления, сообщил представитель правопреемников потерпевших Липарит Симонян. По его словам, обвинение и потерпевшая сторона уже выступили с заключительным словом и требуют признать Джалала Арутюняна виновным.

Защита выступит с заключительным словом на предстоящем 15 января заседании, после чего суд огласит вердикт, отметил адвокат. Симонян добавил, что около 50 свидетелей, допрошенных в суде, дали показания против Джалала Арутюняна.

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе велись боевые действия. Информация об этой эскалации карабахского конфликта приведена в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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