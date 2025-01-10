Десятки свидетелей дали показания против Джалала Арутюняна

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Показания против бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна дали около 50 свидетелей, обвинение требует признать Арутюняна виновным.

Как писал "Кавказский узел", бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Джалал Арутюнян в сентябре 2022 года был обвинен в двух эпизодах халатного отношения к воинским обязанностям. В ноябре 2023 года суд оправдал его по одному из эпизодов - о событиях 7 октября 2020 года, когда в ходе 44-дневной войны карабахские войска понесли серьезные потери в живой силе и технике. Второй эпизод обвинения Арутюняна касается событий 11-12 октября 2020 года, когда Арутюнян перепутал приближающуюся группировку противника с карабахскими военными, благодаря чему ей удалось атаковать с тыла командный пункт.

Дело бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна находится на завершающей стадии, в суде проходят заключительные выступления, сообщил представитель правопреемников потерпевших Липарит Симонян. По его словам, обвинение и потерпевшая сторона уже выступили с заключительным словом и требуют признать Джалала Арутюняна виновным.

Защита выступит с заключительным словом на предстоящем 15 января заседании, после чего суд огласит вердикт, отметил адвокат. Симонян добавил, что около 50 свидетелей, допрошенных в суде, дали показания против Джалала Арутюняна.

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе велись боевые действия. Информация об этой эскалации карабахского конфликта приведена в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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