Джалал Арутюнян оправдан по одному из эпизодов уголовного дела

08 ноября 2023, 01:50

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Бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Джалал Арутюнян, обвиненный по двум эпизодам в воинской служебной халатности, оправдан по одному из них. Речь идет о событиях 7 октября 2020 года, когда в ходе 44-дневной войны карабахские войска понесли серьезные потери в живой силе и технике. По второму эпизоду расследование уголовного дела продолжается.

Как писал "Кавказский узел", бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Джалал Арутюнян в сентябре 2022 года был обвинен в двух эпизодах халатного отношения к воинским обязанностям. Согласному первому эпизоду, он допустил ряд ошибок при выполнении боевых задач 6-8 октября, в результате чего погибли 20 военных и было выведено из строя 19 танков и три бронетранспортера. Второй случай касается событий 11-12 октября 2020 года, когда Арутюнян перепутал приближающуюся группировку противника с карабахскими военными, благодаря чему им удалось атаковать с тыла командный пункт.

Бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Джалал Арутюнян оправдан по эпизоду контрнаступления 7 октября 2020 года в ходе 44-дневной войны, сообщил на своей странице в Facebook* адвокат Арутюняна Арсен Сардарян.

На основании оправдательного приговора, по словам адвоката, уголовное дело по данному эпизоду прекращено.

Сардарян отметил, что доказано, что действия Арутюняна в ходе контрнаступления не содержали состава преступления и он действовал добросовестно, бдительно и грамотно. "Экспертное заключение на 306 страницах, вынесенное 11 военными экспертами, также доказало, что Джалал Арутюнян не виновен в потерях, причиненных атакой противника на дивизию Д-20 в/ч ЦОР 12 октября 2020 года, вина за это лежит на командовании данной дивизии. Однако по данному эпизоду уголовное дело против Арутюняна не прекращено, что вызывает беспокойства", - отметил адвокат.

Напомним, что 27 октября 2020 года Джалал Арутюнян получил ранения, и на должности командующего Армией обороны Нагорного Карабаха его сменил Микаэл Арзуманян. Тогда же Арзуманяну было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта. Арзуманян был освобожден от должности министра обороны Нагорного Карабаха - командующего Армией обороны по собственному желанию 11 сентября 2021 года. После освобождения от должности командующего АО Арцаха Арзуманян был назначен главным советником президента непризнанной Республики Нагорный Карабах Араика Арутюняна, сказано в справке ArmInfo.

30 августа Арзуманян был задержан по делу о халатном отношении к служебным обязанностям, а 1 сентября арестован. По версии следствия, Микаэл Арзуманян халатно отнесся к служебным обязанностям во время организации обороны Шуши (азербайджанское название - Шуша), и его действия "по неосторожности" привели "к тяжким последствиям": армия Азербайджана полностью взяла под контроль город и окрестности, а в подразделениях Армии обороны были жертвы. 1 сентября ему было предъявлено новое обвинение - в злоупотреблении властью.

Напомним, с 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе велись боевые действия. Информация об осенней эскалации карабахского конфликта приведена в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.